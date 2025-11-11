0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Seznamte se: Světový rekordman a filmová hvězda David Vodstrčil
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
12. 11. 20256 minut

Ján Markoš: Pod příkrovem nesmyslů. Zaměřit pozornost slovenské veřejnosti na podstatná témata je nesmírně obtížné

Dívám se na tiskovku Roberta Fica. A myslím na tající ledovce

Ján Markoš
,
Denník N

„‚Tamhle!‘ zavolá Bill, ale my už se tam všichni díváme, na místo, odkud spadl první blok, protože to vypadá, jako kdyby ze stěny ledovce s burácením do prostoru vyjížděl bílý nákladní vlak, až se skácel do vody, a pak za sebou z vnitřku ledovce najednou vytáhl bílé vagony, jako neuvěřitelným kouzelnickým trikem, a po těch bílých vagonech šla katedrála – modrá ledová katedrála s věžemi a pilíři, to vše pospojované do jediné neskutečné, bočně se hroutící budovy – a po katedrále celé bílo-modré město, a my bezděky vykřikneme a couváme, i když se ta podívaná odehrává míli od nás, a vykřikujeme na sebe v tichu, než k nám dolehnou rány, i když jsme od sebe jen pár metrů, a pak se ty stovky tisíc tun ledového města sesypou do vody fjordu a vytvoří asi patnáct metrů vysokou vlnu.“

Někdy si představuji, jak v Grónsku tají ledovce. Jak na slunci taje povrch ledu a studená voda stéká trhlinami a komíny v těle ledu kamsi do hloubky, aby tam pod povrchem vytvořila rychlou řeku spěšně stékající k moři. Představuji si, jak grónské ledovce tají, jak se z nich odlamují okraje a padají do oceánu. K tomu mi pomáhá i výše citovaný popis takové události od Roberta Macfarlanea z knihy Podzemí.

Občas si představuji i jiné důsledky klimatické krize. Vlny veder. Zvířata, která se před suchem a teplem stěhují výše do hor. Květy a stromy kvetoucí o celé týdny dříve, než bylo zvykem. Malarické komáry letící se na sever.

↓ INZERCE

Nedělám to, abych cvičil svou fantazii. Naopak. Těmto představám věnuji čas od času pár minut proto, abych se co nejpevněji ukotvil v realitě.

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články