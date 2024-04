Fialovy kšefty s municí, odrbat důchodce… Babišův slovník odhodil uzdu

Co se to zase děje? Nemusíme viset nonstop na sociálních sítích Andreje Babiše, abychom si všimli, že vládce ANO opět slovně přitvrdil. Po určité časové prodlevě, kdy se čekalo na jeho postoj vůči Fialově vládnímu nákupu munice pro bojující Ukrajinu, Babiš stanul na pozici mnohem bližší běžným evropským populistům než demokratickým stranám.

V posledním videu už si nebere servítky a rozjel se ve stylu, na jaký by byl patrně pyšný i Tomio Okamura. Vyjednávání podpory pro Ruskem napadenou zemi, jejíž obranné linie dělí i nás od zdivočelé Putinovy armádní hordy, popisuje Babiš slovy – „jezdí po světě a lobbují za Ukrajinu“, a proto je prý Fiala ve skutečnosti „ukrajinský premiér“. Snahu české vlády nakoupit zoufale chybějící munici a dodat ji na frontu popisuje Babiš jako „podivná munice, kterou shánějí obchodníci se smrtí“. O široce oceňované iniciativě, která má šanci zastavit postup Ruska směrem na západ a zachránit tak nemálo životů, mluví dál slovy: „Nevíme, za kolik se to kupuje, prodává a který poradce na tom vydělá, kdo tam udělá zase ty kšefty.“

Babiš ale není sám, kdo v ANO očividně přitvrdil. Podobně to můžeme pozorovat u jeho pobočníka Karla Havlíčka, byť u ryze domácího tématu – důchodové reformy. I v jejím případě jsme určitý čas museli čekat, jaký postoj ANO zaujme. Jak známo, stalo se to po jednání o reformě u prezidenta, kde ANO bez Babiše něco slíbilo a pak to po návratu předsedy ze zahraničí popřelo a zcela otočilo.

Takže nyní už i decentní elegán Havlíček mluví stylem, který by dobře seděl na protivládní mítinky na Václavské náměstí. Třeba posunutí věkové hranice pro odchod do důchodu, které je podle expertů z hlediska udržitelnosti důchodů nevyhnutelné, označuje za „snahu odrbat důchodce“.