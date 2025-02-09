Čtyři nehody. O srážkách vládních politiků s realitou
Na Slovensku jsme si už zvykli, že když politik havaruje, zároveň nám tím poskytne vhled do svého mentálního světa
Jedenáctého června 2013, 9.30 ráno, déšť. Ministr práce, sociálních věcí a rodiny Ján Richter (Smer) havaroval u obce Pata. Později se objevily informace, že měl v době nehody u sebe větší částku v hotovosti, kondomy a léky na potenci. Obec Pata je od Galanty, kde se nacházelo nechvalně známé resocializační zařízení Čistý den, vzdálená patnáct minut jízdy autem.
24. října 2020, 17.30. Předseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) byl účastníkem dopravní nehody v Podunajských Biskupicích. Vážně si poranil krční páteř. V autě se vezl – navzdory covidovým karanténním opatřením – i s bývalou misskou Miroslavou Fabušovou. Později médiím tvrdil, že jí chtěl jen pomoci dostat se do lékárny.
Richter ani Kollár neřídili, jeli vládními limuzínami. Kollár nikdy neodpověděl na otázku, zda byl v autě připoután. Fabušová přiznala, že připoutaná nebyla. Hospitalizaci předseda parlamentu ukončil předčasně – i kvůli konfliktům mezi personálem nemocnice a různými „kamarádkami“, které ho chodily – opět navzdory karanténě – navštěvovat.
11. ledna 2024, 23.30. Andrej Danko (SNS) v bratislavské Dúbravce narazil do semaforu, z místa nehody ujel. Policisté ho našli podle upadlé SPZ a olejové stopy, která vedla až do jeho garáže. (Zjevně nemusíte být právě Sherlock Holmes, pokud je pachatelem Andrej Danko.) Mužům zákona neotevřel, dechové zkoušce se podrobil až další den odpoledne. Dopadla negativně.
