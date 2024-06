Český premiér balancuje na hraně bezvýznamnosti

Představme si, že bychom teď dostali možnost napojit Petra Fialu na monitor a nahlédnout na obrazovce do jeho mysli. Po jakých myšlenkách a politických tužbách bychom tam měli pátrat? Tady je jeden nápad: třeba po tom, jestli by teď chtěl v rámci EU vyvést svoji stranu z frakce euroskeptiků a nacionalistů (ECR), kterou ODS spolu s konzervativními, vůči Unii odtažitými Brity sama před 15 lety založila, a vrátit se do Evropské lidové strany, kde dnes sedí jeho hlavní političtí spojenci pro podporu Ukrajiny.