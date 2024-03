Český lev má radši sám sebe než český film

„Dario, jsme moc dlouhý, prosím, přestaňte!“ Stačil jeden pokyn z režie a filmová cena Český lev si na letošním právě skončeném ročníku vyrobila svůj vlastní skandál. Hlavní roli v něm sehrála oceňovaná režisérka Daria Kashcheeva, držitelka studentského Oscara za film Dcera, která letos získala Českého lva pro nejlepší studentský film za snímek Electra, podmanivé psychodrama o traumatech z dětství a nárocích, jež západní společnost klade na ženy.

Svého vítězství Kashcheeva využila ke krátké řeči o tom, co jí leží na srdci. Nebyla to politika, jak bývá na podobných akcích zvykem, ale věc osobní. Sedmatřicetiletá filmařka, rodačka z Tádžikistánu působící už řadu let v Česku, se svěřila, že řeší dilema, jestli mít dítě, nebo kariéru. Jestli jedno obětovat druhému, nebo obojí nějak šidit. Upozornila na to, že tuzemský filmový průmysl podle ní příliš nemyslí na matky, které musí často jet na dvě směny a nezřídka kariéru kvůli dítěti v nějaký moment opustí. Na filmové ceny se tak přeneslo celospolečenské téma větší systémové vstřícnosti vůči matkám.

Než se ale Kashcheeva dobrala k finiši, kde zmínila pár věcí, které by se mohly zlepšit – jako třeba dětské koutky na filmovém place fungující ve Skandinávii –, zazněl z reproduktorů do celého sálu pražského Rudolfina zmíněný káravý pokyn režie. Zaskočená filmařka zmlkla a odporoučela se. Někteří další vítězové si následně rýpli, že nebudou plýtvat vzácným časem jako kdosi před nimi. Oficiálně bylo totiž důvodem přerušení překročení času určeného na děkovnou řeč. Organizátoři pro ni vyhradili jednu minutu, protože se vysílá živě a na pořad je předem vyhrazena jasná délka, do které se pak musí všechno vejít. Na začátku večera proto moderátor představil i „inovativní“ mechanismus vypuzení těch, kteří minutovou hranici překročí: z řečnického pultíku začne stoupat kouř a připomene, že pořádek musí být. Kashcheeva limit překročila třiapůlkrát a doufala, že posledních pár vět se zmíněnými návrhy stihne – ale dopadlo to jinak.