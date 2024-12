Český fotbal už není stoka, prožívá renesanci

Když mi bylo třináct let a začal jsem pozorněji sledovat fotbal, zrovna v Praze unesli majitele klubu Viktoria Plzeň a už ho nikdo nikdy nenašel. Policie únos dávala do souvislosti s jeho funkcí místopředsedy Českomoravského fotbalového svazu a nikoho to tenkrát moc nepřekvapovalo. Psal se rok 2010, české kopané pevně vládl nechvalně známý rozhodčí Roman Berbr, který znal výsledky zápasů už týden dopředu, a do čela fotbalového svazu se pomalu chystal Miroslav Pelta, letos v září po dlouhém procesu zatím nepravomocně odsouzený k pěti letům za manipulace se sportovními dotacemi.