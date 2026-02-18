Zelenskyj: Jednání v Ženevě byla těžká. Pokročila, ale postoje se dále liší
Jednání v Ženevě mezi Ukrajinou, Ruskem a Spojenými státy o možnostech ukončení ruské invaze na Ukrajinu byla složitá, přinesla ale pokrok, postoje stran se však nadále odlišují. Po skončení dalšího kola rozhovorů to řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Poukázal na to, že Ukrajinci, Rusové a Američané se dohodli na budoucím pokračování rozhovorů. "Můžeme vidět, že se dosáhlo pokroku, prozatím se ale postoje odlišují, protože jednání byla složitá," řekl Zelenskyj novinářům v debatě přes komunikační síť WhatsApp.
Podle agentury Ukrinform řekl, že pokroku se podařilo dosáhnout ve vojenských otázkách - konkrétně ohledně monitorování potenciálního klidu zbraní. Naopak v politických záležitostech, mezi které patří problematika území nebo ukrajinské Záporožské jaderné elektrárny, se postoje stran podle něj nadále liší. "Monitorování (příměří) se bude určitě týkat i americké strany," uvedl Zelenskyj.
Šéf ukrajinské delegace Rustem Umerov po jednání novinářům bez podrobností řekl, že druhý a závěrečný den jednání v Ženevě přinesl posun. "Diskuze byly intenzivní a věcné," řekl Umerov. Poznamenal, že se podařilo vyjasnit řadu otázek a že cíl Ukrajiny zůstává neměnný, tedy dosáhnout spravedlivého a trvalého míru. Vedoucí prezidentské kanceláře Kyrylo Budanov, který se jednání účastnil, označil na telegramu hovory za obtížné, ale důležité. Další kolo by podle něj mělo následovat v brzké budoucnosti.
"O věcném a náročném jednání" informoval také poradce ruského prezidenta Vladimira Putina Vladimir Medinskij, které stál v čele ruské delegace. Žádné další podrobnosti nesdělil s výjimkou toho, že v dohledné době lze očekávat další kolo rozhovorů. Mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová řekla agentuře TASS, že ministerstvo zahraničí nebude jednání v Ženevě komentovat, protože vyjádření poskytuje delegace.
Už z dřívějších informací vyplývalo, že hlavním sporným bodem je trvající požadavek Ruska na ovládnutí celého území východoukrajinského Donbasu včetně těch regionů, které ruští vojáci dosud nedokázali dobýt. Ukrajina se vzdát svého území odmítá.
Skončené dvoudenní kolo rozhovorů ve Švýcarsku navazovalo na dvě předcházející schůzky v Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech. Mezitím se blíží čtvrté výročí války, kterou Rusko na příkaz prezidenta Vladimira Putina rozpoutalo 24. února 2022. Přinejmenším desítky tisíc lidí byly od té doby zabity, miliony jich uprchly ze svých domovů a mnoho ukrajinských měst a vesnic bylo zničeno.