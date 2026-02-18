Český stát znovu zavede Babišovo dítě, EET. Pro nejmenší podnikatele povinná nebude
Stát zavede nový systém evidence tržeb EET 2.0, spustí se příští rok. Novinářům to dnes řekla ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Systém nebude povinný pro podnikatele, kteří jsou v prvním pásmu paušální daně, mají roční příjmy do jednoho milionu korun či platí měsíční paušální daň 1500 Kč a povinné odvody na sociální a zdravotní pojištění.
Evidovat se nebude pouze tam, kde by EET nedávala smysl, například v letecké dopravě, bankovnictví nebo prodejních automatech. Evidovat také nebudou lidé, kteří mají pouze příležitostné tržby do 50.000 korun ročně, vyplývá z dnešní tiskové zprávy ministerstva financí (MF).
V systému EET 2.0 se budou mimo jiné evidovat hotovostní platby, platby platební kartou, QR platby a další běžné způsoby úhrady při osobním kontaktu se zákazníkem nebo v provozovně. Naopak faktury či on-line transakce z účtu na účet bez fyzického kontaktu evidenci podléhat nebudou, uvádí MF.
čtk, tb