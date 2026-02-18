Maďarsko a Slovensko žádají Unii o povolení dovážet ruskou ropu přes Chorvatsko
Maďarsko a Slovensko se dnes obrátily na Evropskou komisi s žádostí o uplatnění pravidla, které by oběma zemím umožnilo dodávky ruské ropy přes Chorvatsko. Žádost obou zemí přichází v souvislosti s pozastavenou přepravou ruské suroviny ropovodem Družba přes Ukrajinu. Informovala o tom dnes agentura MTI s odvoláním na prohlášení maďarského ministra zahraničí Pétera Szijjárta.
"Maďarsko má dostatečné zásoby na více než tři měsíce, ale využije také pravidlo Evropské unie. To umožňuje Maďarsku a Slovensku nakupovat ruskou ropu přepravovanou po moři, pokud dojde k přerušení dodávek ropovodem," uvedl Szijjártó.
"Nežádáme o nějakou laskavost, ale aby Chorvatsko tato pravidla dodržovalo," cituje maďarská státní agentura ministra. Chorvatská strana již dříve podle agentury Bloomberg uvedla, že je připravena žádosti vyhovět.
Szijjártó upozornil, že Maďarsko a Slovensko zaslaly společný dopis Evropské komisi, aby se toto pravidlo uplatnilo.
Vláda v Budapešti již požádala Chorvatsko, aby umožnilo přepravu ruské ropy, dopravené tankery po moři, přes ropovod Adria do Maďarska a na Slovensko. Dodávka ropy je podle Szijjárta právě na cestě. Do Chorvatska by měla dorazit na začátku března a následně o pět až deset dní později do Maďarska a Slovenska.
V neděli šéf maďarské diplomacie na síti X Ukrajinu obvinil, že tranzit ropy odmítá obnovit z politických důvodů. Obdobně se opakovaně vyjádřil i slovenský premiér Robert Fico.
Maďarsko je na ropovodu Družba závislé. Potrubí, které spojuje Maďarsko s Ruskem, vede přes Ukrajinu, která čelí ruské agresi. Moskva invazi do sousední země zahájila v únoru 2022. Evropská unie se snaží dovoz ropy a zemního plynu z Ruska zcela ukončit, aby Moskvě zkomplikovala financování války - ruský rozpočet získává nejvíce příjmů právě z prodeje energetických surovin.
čtk, tb