Austrálie nedovolila své občance vrátit se ze Sýrie domů - kvůli vazbě na takzvaný Islámský stát
Austrálie dnes zakázala své občance podezřelé z vazeb na teroristickou organizaci Islámský stát (IS), aby se vrátila z detenčního tábora v Sýrii, informuje agentura AP. Australanka je součástí skupiny 34 žen a dětí, které měly v pondělí odletět z Damašku do Austrálie, syrské úřady je ale kvůli procedurálním problémům vrátily do zadržovacího tábora Al-Rúdž.
Australský ministr vnitra Tony Burke uvedl, že bezpečnostní úřady posoudily jednoho člena této skupiny jako osobu splňující rizikovou hranici pro zákaz vstupu do země, přestože je jejím občanem. Tohoto člověka ale nejmenoval a ani neřekl, jak dlouho bude zákaz platit. "Bezpečnostní úřady v této fázi neposkytly žádné informace, že by ostatní členové této skupiny splňovali zákonné podmínky pro vydání dočasného vyhoštění," dodal.
Australské ministerstvo vnitra má pravomoc vydat až dvouleté dočasné vyhoštění, aby zabránilo rizikovým občanům v návratu do vlasti. Vláda už dvakrát repatriovala australské ženy a děti ze syrských detenčních táborů, zatímco další Australané se vrátili bez pomoci vlády.
Premiér Anthony Albanese dnes zopakoval, že kabinet nejnovější skupině s repatriací nepomůže. "Jsou to lidé, kteří se rozhodli odejít do zahraničí, aby se připojili k ideologii, kterou je chalífát, což je brutální, reakční ideologie snažící se podkopat a zničit náš způsob života," řekl předseda vlády novinářům.
Islámský stát od roku 2014 dobyl a ovládl rozsáhlé oblasti v Sýrii a v Iráku, na nichž žilo okolo deseti milionů obyvatel. Tato území, kde vedení IS vyhlásilo chalífát, spravovali islamisté podle svého výkladu islámského práva šaría. V Iráku byl IS poražen v roce 2017 a v Sýrii o dva roky později, v obou zemích má ale nadále aktivní buňky.
Bývalí bojovníci IS z různých zemí jsou s manželkami a dětmi od roku 2019 zadržováni v táborech Al-Rúdž a Al-Húl na severovýchodě Sýrie.
čtk, tb