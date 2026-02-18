0:00
Podle amerického vyjednavače Witkoffa prý přinesla jednání mezi Ukrajinou a Ruskem "významný pokrok". Jednání dnes pokračují

Vyslanec amerického prezidenta Steve Witkoff dnes uvedl, že úterní jednání mezi zástupci Spojených států, Ukrajiny a Ruska o možném ukončení ruské invaze na Ukrajinu přinesla "významný pokrok". Dnes mají rozhovory zprostředkované Američany pokračovat.

"Úspěch prezidenta Trumpa při sblížení obou stran tohoto konfliktu přinesl významný pokrok a jsme hrdí na to, že pod jeho vedením můžeme pracovat na zastavení zabíjení v tomto strašlivém konfliktu," napsal Witkoff na X. "Obě strany se dohodly, že budou informovat své příslušné představitele a budou pokračovat v práci na dosažení dohody," dodal.

Witkoff v příspěvku neupřesnil, čeho se pokrok v jednáních týká. Zdroj blízký ruské delegaci agentuře AFP v úterý naopak uvedl, že šest hodin trvající rozhovory byly "velmi napjaté".

Ženevská třístranná jednání o rusko-ukrajinské válce navazují na dvě předcházející schůzky v Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech. Agentury dříve uvedly, že shoda je zatím v nedohlednu. Rusko totiž nadále požaduje, aby se Ukrajina vzdala i části území, které se mu dosud nepodařilo dobýt, což Kyjev odmítá. Rusko v současnosti okupuje přibližně 20 procent ukrajinského území, ale žádá celou Doněckou oblast, jejíž část zůstává pod kontrolou Ukrajiny.

čtk, tb

