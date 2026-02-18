0:00
včera 15:30

Klempíř odmítá kritiku orchestrů a sborů kvůli škrtům v rozpočtu

Ministerstvo kultury odmítá kritiku Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů ČR kvůli škrtům v rozpočtu na letošní rok. Současná rozpočtová situace je podle něj důsledkem nezodpovědné politiky předchozí vlády, uvedl úřad. Podle asociace škrty v rozpočtu ministerstva zasáhnou hlavně regionální kulturní organizace a akce. Úspory jsou nevyhnutelné u všech resortů včetně kultury, uvedl ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé).

Návrh státního rozpočtu počítá u ministerstva kultury s výdaji 17,6 miliardy korun, což je asi o 1,17 miliardy méně proti návrhu minulé vlády. Méně peněz mají dostat především takzvaná živá kultura, tedy třeba koncerty, divadelní představení či performance, a také příspěvkové organizace ministerstva či obnova památek. Asociace Klempíře vyzvala, aby v letošním rozpočtu dotace zachoval ve stejné výši. Do budoucna by orchestry a sbory chtěly dosáhnout navýšení objemu dotací. "Tato vláda převzala veřejné finance ve špatném stavu a úspory jsou nevyhnutelné u všech resortů, včetně kultury," uvedl Klempíř.

"Stávající návrh rozpočtu ztěžuje působnost symfonických orchestrů a pěveckých sborů čerpajících z příslušného ministerského programu. Bez jakékoliv diskuse v něm bylo škrtnuto 100 milionů korun (25 procent), což je velmi razantní zásah," uvedla v úterý předsedkyně asociace orchestrů a sborů Lenka Kavalová. "Dále má dojít ke snížení o více než 300 milionů korun v programu pro kulturní aktivity, což se dotýká i hudebních festivalů," sdělila.

Program státní podpory pro profesionální divadla, symfonické orchestry a pěvecké sbory administrovaný ministerstvem kultury je podle ní pro existenci těchto souborů zásadní. Do budoucna by asociace chtěla diskutovat o navýšení peněz v programu.

Podle ministerstva kultury je dopad na orchestry a sbory menší než dvě procenta jejich rozpočtů. Většinu těchto institucí podle něj zřizují kraje a statutární města, která nesou hlavní odpovědnost za jejich provoz. Státní program je podle ministerstva určen především k rozvoji a novým projektům. Úřad má zájem s asociací jednat o dalším směřování podpor hudebních těles, uvedl.

Orchestry a sbory hrají podle asociace ve společnosti nezastupitelnou roli. Jednak vzdělávají širokou veřejnost, posilují turismus třeba pořádáním mezinárodních festivalů a podporují místní ekonomiku v regionech. Jejich představitelé by tak uvítali předvídatelnější nastavení parametrů financování kultury. Asociace proto vyzvala k intenzivnější debatě mezi ministerstvem, zřizovateli a zakladateli kulturních institucí v regionech, která jasně vymezí odpovědnost státu a samospráv ve financování kultury a živého umění.

