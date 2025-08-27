Začala platit až 50procentní cla na dovoz indického zboží do USA
Od středy začala platit vyšší americká cla na dovoz zboží z Indie, maximální sazba činí až 50 procent. Americký prezident Donald Trump už dříve avizoval, že dovoz z Indie zatíží vyšším clem například proto, že Indie dál pokračuje v nákupech ruské ropy. Indická vláda už na začátku srpna označila postup Washingtonu za nespravedlivý a nerozumný.
Trump 6. srpna vydal nařízení, kterým zavedl dodatečné 25procentní clo na dovoz indického zboží. Platnost zvýšených cel Trump tehdy odložil o 21 dnů, tato lhůta nyní uplynula.
Indie podle Trumpa nakupuje značné objemy ruské ropy, kterou dál prodává s vysokými zisky na volném trhu, čímž pomáhá financovat válku na Ukrajině. Indie od začátku plošné ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 nákupy ruské ropy výrazně zvýšila. Z Ruska nyní pochází více než třetina indického dovozu této suroviny, zatímco před válkou na Ukrajině to bylo méně než jedno procento.
Indičtí analytici podle serveru listu Financial Times uvedli, že Trumpův krok byl částečně veden tlakem na ruského prezidenta Vladimira Putina, aby ukončil válku na Ukrajině. Indie nicméně navzdory hrozbám v nákupech ruské ropy dál pokračuje, i když v menším množství. "Trump se snaží dostat Putina a Indie je k tomu snadným terčem,“ uvedl Ašok Malik z indické pobočky skupiny The Asia Group, který je bývalým poradcem ministerstva zahraničí.
Think-tank Global Trade Research Initiative se sídlem v Dillí odhadl, že objem indického vývozu do USA by mohl klesnout z 86,5 miliardy dolarů v letošním roce přibližně na 50 miliard dolarů v roce příštím. Think-tank uvedl, že nejvíce opatření zasáhne vývoz textilu, drahých kamenů, šperků, krevet a koberců. Tyto sektory se připravují na 70procentní propad vývozu, který podle uvedeného think-tanku ohrozí stovky tisíc pracovních míst.
Britská banka Standard Chartered odhaduje, že cla by mohla snížit růst hrubého domácího produktu (HDP) Indie až o jeden procentní bod. Nicméně indická ekonomika je podle analytiků této banky díky zaměření na domácí trh méně ohrožena než ekonomiky jiných asijských zemí, které jsou více zaměřené na export. Spojené státy jsou největším obchodním partnerem Indie. čtk, per