Soud zvýšil Tušlovi trest za pronásledování Kubka na 19 měsíců

Objednejte si k odběru newslettery a informační servis Respektu

Patrik Tušl si už ve vězení odpykává patnáctiměsíční trest za několik činů včetně vyhrožování zabitím strážníkovi, vydírání, hanobení rasy a vyzývání k fyzickému napadání Ukrajinců. Ve středu slyšel známý dezinformátor a agresor další rozsudek. Obvodní soud pro Prahu 8 mu zvýšil odnětí svobody na devatenáct měsíců v případu pronásledování šéfa České lékařské komory Milana Kubka a výtržnictví u domu evolučního biologa Jaroslava Flegra. Rozsudek není pravomocný.

Tušl na Kubka čekal před domem, opakovaně na něj zvonil a obtěžoval ho, touto cestou si chtěl vymoci odpovědi na otázky týkající se očkování proti koronaviru. Pronásledoval ho i před jeho zaměstnáním, kam mu rovněž soustavně volal. Zároveň o tom točil videonahrávky, ve kterých na Kubka útočil. Před domem biologa Flegra, s nímž chtěl rovněž řešit koronavir, pak křičel do megafonu, čímž se dopouštěl stalkingu.

Čtěte také

Vaše slova mohla vést k akci

Tušl se hájil, že sice byl s Kubkem v kontaktu, ale jen z důvodu, že o něm měl lhát do médií - a on to s ním chtěl osobně probrat z očí do očí. Tušla na jeho akcích někdy doprovázel další dezinformátor Tomáš Čermák. Ten byl rovněž obviněn z výtržnictví, ale soud upustil od uložení souhrnného trestu.

Čermák byl minulý týden pravomocně odsouzen k 5,5 roku vězení za podporu a propagaci terorismu (loni měl na sociálních sítích nabádat své sledující, aby za použití všech prostředků včetně násilí zabránili přijetí novely pandemického zákona). To je podle soudu dostatečný trest. Obžalobě z výtržnictví čelil i Zdeněk Masár, tomu soud uložil třináctiměsíční podmínku. I jeho trest už zahrnuje předchozí odsouzení.

Při vynášení rozsudku Tušl na soudkyni křičel, že lže. Před soudní síní již předtím zasáhli těžkooděnci proti podporovatelům Tušla s Čermákem a opakovaně narušovali soudní jednání. Policie je nakonec z justičních prostor vytlačila.

K pronásledování a násilí vyzývali Tušl s Čermákem v minulosti několikrát. „Prokopu ti žebra, ať konečně chcípneš, tak krvácej, děvko, strašně miluju tu vůni krve, kde mám nůž, ať ti můžu rozpárat obličej od ucha k uchu,“ vyvěsil si v únoru 2019 Tušl na Facebook text jedné své písně. „Taky budeš!“ dopsal k tomu pak výhrůžku bývalé partnerce. V té době se přeli o svěření dcery do péče, jak upozornil deník Aktuálně.cz.(ten také vedl, že soudy v dubnu rozhodly o přeměně Tušlových dřívějších podmíněných trestů za neplacení výživného a vyhrožování bývalé partnerce na deset měsíců vězení).

Čtěte také

Boží bojovníci u soudu s Tušlem a Čermákem

Když Tušl s Čermákem burcovali proti Ukrajincům, dělali to těmito slovy:„Žene se sem strašná pohroma, půjde to hodně rychle do prdele. A teď musíme hodně něco zdůraznit. Ukrajinci se tady začínají množit, jedna demonstrace za druhou. Musíme okamžitě začít jednat, jinak půjdeme do hajzlu,“ prohlašoval na jedné nahrávce Čermák, zatímco Tušl vypočítával mítinky, které se měly konat na podporu Ruskem napadené Ukrajiny. Pak vyzvali k akci proti Ukrajincům s tím, že je potřeba jít do “pořádného protiútoku“, aby už „vypadli“.

Za toto video a loni v říjnu pak padl také jeden z prvních přísných rozsudků vůči dezinformátorům; přelomové bylo už to, že na ně předtím byla uvalena vazba. Tušl a Čermák pak byli okresního soudu v Kladně odsouzeni na deset respektive, šest měsíců do vězení za hanobení národa, rasy, etnické skupiny a podněcování nenávisti vůči skupině osob. Soudce Vít Sochovský řekl, že posuzuje verbální trestný čin s tím, že jejich slova mohla ke konkrétní akci povzbudit další - právě v tom spatřoval společenskou nebezpečnost jejich jednání. Ondřej Kundra

Nigerská prezidentská stráž drží prezidenta Mohameda Bazouma v prezidentském paláci. Evropská komise vede s ČR řízení kvůli nezavedení pracovních pravidel ze dvou směrnic EU. Pokuta je 90 milionu Kč a penále. Základna v Náměšti nad Oslavou převzala první dva americké bitevní vrtulníky AH-1Z Viper. Senátní ústavně-právní výbor doporučil horní komoře neratifikovat takzvanou Istanbulskou úmluvu. Na velvyslanectví v Aténách, honorární konzulát na Rhodu či konzulární tým v Řecku se obrátilo 23 českých občanů se žádostí o vydání náhradního cestovního dokladu. Moldavsko nařídilo Rusku, aby výrazně snížilo počet svých diplomatických pracovníků na velvyslanectví v Kišiněvě. Izraelský nejvyšší soud v září projedná odvolání proti přijetí kontroverzního zákona, který omezuje jeho pravomoci. Francouzská policie prohledala bydliště Hiromi Rollin, která žila s Alainem Delonem. Jeho děti ji viní, že herce omezovala a snažila se ho odstřihnout od kontaktů s rodinou a blízkými. Třiasedmdesátiletý Adolf Hlubik, kterého pravomocně odsoudil olomoucký vrchní soud na doživotí za vraždu pracovnice herny v Olomouci, bude nejstarším doživotně odsouzeným vězněm v českých věznicích. V Praze přestal platit zákaz rozdělávání ohňů v parcích, zahradách a na dalších místech, kde by mohl hrozit požár. Soud v Londýně zprostil amerického herce Kevina Spaceyho devíti obvinění ze sexuálních trestných činů proti čtyřem mužům. Zoo Hodonín po necelém roce opustila samice bílého tygra Charlota. Neznámí pachatelé ukradli v Otrokovicích na Zlínsku bustu Tomáše Garrigua Masaryka. V šesti dalších oblastech řeckého ostrova Rhodos byl kvůli rozsáhlým požárům vyhlášen nouzový stav; platí tak už po celém ostrově. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan se v Ankaře setkal s předsedou palestinské samosprávy Mahmúdem Abbásem a lídrem palestinského islamistického hnutí Hamás Ismáílem Haníjou. V řece Odře na české straně hynou ryby, oznámila polská ministryně životního prostředí Anna Moskwová.

Předchozí vydání najdete na webu respekt.cz v rubrikách Informační servis a Newsletter