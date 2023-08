Vypnutí dezinformačních webů nebylo protizákonné, stvrdil Nejvyšší správní soud. I v budoucnu ale budou úřady postupovat stejně krkolomně

Objednejte si k odběru newslettery a informační servis Respektu.

Před rokem a půl, den po ruském vpádu na Ukrajinu, zmlklo osm tuzemských dezinformačních webů. Byla to ve všech ohledech velmi neobvyklá situace. Stát podle zákona může nařídit vypnout jen takové stránky, které porušují zákon. Šířit lži, nesmysly a dezinformace ale v drtivé většině případů trestné není. Ministerstvo obrany proto dopisem sdružení CZ.NIC, které tuzemské domény spravuje, o jejich dočasné vyřazení z provozu požádalo. To vyhovělo, a osm stránek, mezi nimi i známé adresy jako Aeronet či Protiproud, nebylo do května minulého roku k dosažení.

Za tento akt žalovaly stát dvě organizace, Institute H21 (založená prezidentským kandidátem Karlem Janečkem) a Otevřená společnost (řízená nestorem tuzemské ochrany soukromí a svobodu projevu Oldřichem Kužílkem). Skutečnost, že stát nic neudělal, jen “požádal” nebo “doporučil”, je podle nich nepodstatná. „Byl to mocenský zásah, postup mimo trestní i jakékoli jiné právo, popírající zásady právního státu a ústavu. Naprosto nepřiměřené, pokud bereme v úvahu všechna podstatná hlediska,“ řekl k tomu před časem Respektu Kužílek. Když něco žádá nebo doporučuje stát, se svým mohutným represivním aparátem, nejsou to podle obou sdružení zkrátka slova do větru, a tím hůř, pokud se tím zavádí nějaká zvláštní metoda mimo zákonný rámec.

Svoboda slova

Pražský městský soud to v lednu viděl jinak a jeho posouzení nyní stvrdil i Nejvyšší správní soud. Ten rozhodoval o kasační stížnosti, tedy posledním možném kroku. (Existuje ještě možnost obrátit se na Ústavní soud, ale to už dané rozhodnutí nezvrátí.) "Soud si je vědom skutečnosti, že ve veřejném prostoru zaznělo doporučení (instrukce/žádost) soukromým subjektům o určitý druh jednání, jehož následky stěžovatelé tvrdí, že pociťují. Nejde však o vynutitelné jednání ze strany orgánů veřejné moci, ale spíše o nezávaznou politickou proklamaci doporučujícího charakteru," stojí v rozsudku NSS.

V posledním roce vláda připravovala zákon, který by umožňoval státu zakročit proti šiřitelům informací, které považuje za nebezpečné a škodlivé, zákonným způsobem, ne skrz neformální doporučení a tlak. Zákon o dezinformacích, který by je definoval a na jehož základě by stát mohl jednat, ale kvůli odporu především z ODS nejspíše nevznikne.

