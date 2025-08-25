V Německu obžalovali Američana podezřelého ze špionáže pro Čínu
Německé generální státní zastupitelství obžalovalo amerického občana ze špionáže ve prospěch Číny. Chtěl jí podle vyšetřovatelů předat citlivé informace o americké armádě. Generální prokuratura v Karlsruhe o tom dnes informovala v tiskové zprávě. Američan Martin D. podle ní pracoval na jedné z vojenských základen USA v Německu.
Američan byl v letech 2017 až 2023 civilním smluvním partnerem amerického ministerstva obrany. Nejpozději od roku 2020 působil na jedné z amerických vojenských základen v Německu. Generální prokuratura neuvedla, o jakou základnu se jedná. Obžalobu nicméně podala u vrchního zemského soudu v Koblenci, který nyní musí rozhodnout, zda ji přijme. Zhruba 150 kilometrů jižně od Koblence, ve stejné spolkové zemi Porýní-Falc, leží například nejvýznamnější americká letecká základna v Německu Ramstein. V Porýní-Falci leží také americká letecká základna Spangdahlem.
Ve vazbě je Martin D. od listopadu loňského roku, kdy byl zadržen ve Frankfurtu nad Mohanem. Podle obžaloby loni v létě několikrát kontaktoval čínské úřady a nabídl jim "citlivé informace o americké armádě", které by mohly dál předat čínským tajným službám. Německé generální státní zastupitelství to považuje za "obzvlášť závažný případ" špionáže ve prospěch zahraniční tajné služby.
Podle informaci agentury DPA Američan nakonec ale Číňanům žádné informace neposkytl. Motivem pro jeho původní záměr mohla být podle zdrojů DPA nespokojenost se zaměstnavatelem.
Kvůli špionáži pro Čínu skončilo v uplynulých měsících v Německu ve vazbě několik lidí. Největší pozornost vyvolal loňský případ zadržení bývalého spolupracovníka poslance Alternativy pro Německo (AfD) Maximiliana Kraha. Spolu s další ženou čelí německý občan čínského původu Jian Guo obžalobě ze špionáže pro Čínu, soud začal v Drážďanech na začátku srpna. V bruselské kanceláři někdejšího europoslance Kraha shromažďoval Guo podle obžaloby informace týkající se stanovisek a rozhodnutí Evropského parlamentu. Krah je nyní poslancem Spolkového sněmu za AfD, kterou německá civilní kontrarozvědka označila za prokazatelně pravicově extremistickou. Od činů svého bývalého asistenta se distancoval. čtk, per