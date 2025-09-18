0:00
14:05

Ukrajinští vojáci budou školit své polské protějšky v boji proti dronům

Polsko a Ukrajina vytvoří společnou operační skupinu pro bezpilotní systémy, v níž budou Ukrajinci školit své polské protějšky v boji proti dronům. Vyplývá to z dnešního prohlášení ministrů obrany obou zemí, jak o nich informovala agentura Reuters. Polský ministr Wladyslaw Kosiniak-Kamysz o věci dnes jednal se svým ukrajinským protějškem Denysem Šmyhalem v Kyjevě. Ukrajina se už čtvrtým rokem brání ruské vojenské agresi, obě strany konfliktu přitom v boji hojně využívají právě bezpilotní letouny. Do Polska minulý týden pronikly dvě desítky ruských dronů.

"Chceme těžit z vašich znalostí a dovedností a chceme, aby se na tom mohly podílet polské společnosti, veřejné i soukromé," řekl Kosiniak-Kamysz v Kyjevě. "Máme dobrou armádu a chceme čerpat ze zkušeností ukrajinských vojáků," prohlásil podle listu Gazeta Wyborcza polský ministr, jenž informoval o podpisu dohody o spolupráci mezi ministerstvy, která má zahrnovat i získávání dovedností v obsluze dronů.

"Máme jedinečné zkušenosti, o které jsme připraveni se podělit," uvedl ukrajinský ministr obrany Šmyhal podle deníku Gazeta Wyborcza. Podle Reuters řekl, že ukrajinští vojáci a inženýři budou ve skupině školit své polské protějšky v boji proti dronům. Zároveň podotkl, že pro Ukrajinu je obrana před ruskými vzdušnými útoky klíčovou záležitostí.

čtk, tb

