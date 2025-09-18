0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Jak chce Čína změnit svět
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
07:52

Prezident Pavel bude v blízké budoucnosti jednat s Andrejem Babišem. Zajímá ho, jak vyřeší své právní problémy

Prezident Petr Pavel bude brzy jednat s předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem. Bude se zajímat, jak Babiš dostojí nárokům zákona o střetu zájmů, pokud by byl po říjnových sněmovních volbách pověřen sestavením vlády. Část právníků se shodne v tom, že legislativa vylučuje, aby Babiš, pokud se nezbaví Agrofertu, byl premiérem. Pavel tak dnes na setkání s veřejností v Muzeu přeživších v Brněnci odpověděl na dotaz občana, zda si nechal udělat posudek a může jmenovat Babiše premiérem. Šéf ANO pro ČTK uvedl, že pokud dají lidé hnutí důvěru, vše ohledně Agrofertu vyřeší v souladu se zákony. Předpokládá, že se Pavel bude řídit ústavou.

Volby se uskuteční 3. a 4. října a Babišovo ANO je podle předvolebních průzkumů výrazným favoritem.

Pavel jako prezident považuje za svou odpovědnost dostát co nejvíce liteře ústavy. "Ústava skutečně dává v tomto smyslu mantinely, stejně jako dává další upřesněné mantinely zákon o střetu zájmů. Zatím nemám jasnou pozici, protože ani nevím, jak dopadnou volby, takže nemá smysl předjímat, ale vzhledem k tomu, že budu mít v blízké době jednání s Andrejem Babišem, tak se s ním budu i o této věci bavit, jestli v případě, že bude pověřen sestavením vlády, je také připraven dostát svým slovům, že se s tou situací vypořádá v souladu se zákonem, a ten zákon hovoří vcelku jasně," uvedl Pavel.

Mohlo by vás zaujmout:

Babiš minulý týden v rozhovoru pro server Blesk mimo jiné řekl, že pokud by měl být po volbách premiérem, vyhoví všem požadavkům kladeným českými i evropskými normami a má na to právní experty. Zákon o střetu zájmů měnit nechce.

čtk, tb

↓ INZERCE

Informační servis

Zobrazit starší zprávy