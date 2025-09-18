Prezident Pavel bude v blízké budoucnosti jednat s Andrejem Babišem. Zajímá ho, jak vyřeší své právní problémy
Prezident Petr Pavel bude brzy jednat s předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem. Bude se zajímat, jak Babiš dostojí nárokům zákona o střetu zájmů, pokud by byl po říjnových sněmovních volbách pověřen sestavením vlády. Část právníků se shodne v tom, že legislativa vylučuje, aby Babiš, pokud se nezbaví Agrofertu, byl premiérem. Pavel tak dnes na setkání s veřejností v Muzeu přeživších v Brněnci odpověděl na dotaz občana, zda si nechal udělat posudek a může jmenovat Babiše premiérem. Šéf ANO pro ČTK uvedl, že pokud dají lidé hnutí důvěru, vše ohledně Agrofertu vyřeší v souladu se zákony. Předpokládá, že se Pavel bude řídit ústavou.
Volby se uskuteční 3. a 4. října a Babišovo ANO je podle předvolebních průzkumů výrazným favoritem.
Pavel jako prezident považuje za svou odpovědnost dostát co nejvíce liteře ústavy. "Ústava skutečně dává v tomto smyslu mantinely, stejně jako dává další upřesněné mantinely zákon o střetu zájmů. Zatím nemám jasnou pozici, protože ani nevím, jak dopadnou volby, takže nemá smysl předjímat, ale vzhledem k tomu, že budu mít v blízké době jednání s Andrejem Babišem, tak se s ním budu i o této věci bavit, jestli v případě, že bude pověřen sestavením vlády, je také připraven dostát svým slovům, že se s tou situací vypořádá v souladu se zákonem, a ten zákon hovoří vcelku jasně," uvedl Pavel.
Babiš minulý týden v rozhovoru pro server Blesk mimo jiné řekl, že pokud by měl být po volbách premiérem, vyhoví všem požadavkům kladeným českými i evropskými normami a má na to právní experty. Zákon o střetu zájmů měnit nechce.
čtk, tb