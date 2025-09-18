Maďarsko odmítá rychlejší odstřižení (a možná odstřižení jako takové) od ruských surovin. Je to přitom jedna z podmínek Trumpa, aby začal s protiruskými sankcemi
Maďarsko nadále odmítá rychlejší ukončení dovozu ruských fosilních paliv do EU, naznačila dnes v Bruselu ministryně životního prostředí Anikó Raiszová. K časnějšímu ukončení dovozu ruských energií do Evropy vyzvaly v posledních dnech Spojené státy. Unie původně požadovala ukončení nákupu ruské ropy a plynu do začátku roku 2028, nyní ale její představitelé jednají rovněž o jeho uspíšení.
"Myslím, že znáte náš postoj. Jsme jednou z mála vnitrozemských zemí v regionu. Náš postoj se vždy řídil energetickou bezpečností Maďarska," řekla Raiszová novinářům v Bruselu na otázku, zda by Maďarsko podpořilo rychlejší ukončení dovozu ruských fosilních paliv nebo další sankce na ruskou ropu a plyn.
Ve středu vyzvalo Polsko ostatní členské státy EU, aby přestaly dovážet ruská fosilní paliva již do konce roku 2026. Ruský plyn a ropa stále proudí zejména do Maďarska a na Slovensko.
"Nemáme pobřeží, máme solární energii, máme ji mnohem více, než jsme mívali dříve, ale známe realitu. Náš postoj je vždy založený na pragmatismu a realismu," uvedla dnes v Bruselu maďarská ministryně. "Máme před sebou velmi důležité úkoly, ale nemůžeme snít. Najděme řešení, která fungují. To platí pro klima, to platí pro energii, pro všechno," dodala.
