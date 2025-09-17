Slovenská vláda protestuje proti účasti Rakušana na demonstraci v Bratislavě
Slovenský velvyslanec v Praze má Česku vyjádřit protest v souvislosti s účastí českého ministra vnitra Víta Rakušana na úterní demonstraci v Bratislavě, kterou opoziční strany svolaly proti návrhu nového konsolidačního balíčku kabinetu premiéra Roberta Fica. Oznámil to slovenský ministr zahraničí Juraj Blanár, který přítomnost člena české vlády na protestu označil za zasahování do vnitřních záležitostí Slovenska. Rakušana kritizovali i další slovenští ministři, vůdce opozice a Progresivního Slovenska Michal Šimečka krok českého ministra naopak ocenil.
Rakušan na shromáždění s projevem nevystoupil, podle fotografie držel transparent s nápisem "Jsme s vámi" a českou a slovenskou vlajkou. "Akce jsem se zúčastnil jako soukromá osoba a do slovenských politických záležitostí jsem nijak nezasahoval," sdělil předseda STAN na dotaz ČTK. Na akci byl Slováky podpořit v jejich snaze o proevropskou cestu, uvedl. "To, že pan ministr Blanár vyjadřuje protest, respektuji. Nepamatuju si ale, že by protestoval, když Andrej Babiš účinkoval v předvolební kampani Petra Pellegriniho nebo když prezident Zeman pravidelně podporoval stranu SMER v jejich kampani. Tehdy jsem žádné protesty neslyšel. A podotýkám, že teď na Slovensku ani neprobíhá kampaň," dodal a podobně argumentoval i Šimečka.
"Odmítáme, aby se slovensko-české vztahy staly prostřednictvím takového jednání ze strany místopředsedy vlády a ministra vnitra ČR Víta Rakušana předmětem politické kampaně, kterým nejenom že zasahuje do vnitřních záležitostí Slovenské republiky, ale Slovensko rovněž zatahuje do aktuálně vrcholící předvolení kampaně v České republice," napsal Blanár na sociální síti.
Šéf hnutí ANO Babiš loni v závěru kampaně před rozhodujícím druhým kolem přímé volby hlavy slovenského státu při společné debatě na Slovensku podpořil Pellegriniho. Před předloňskými parlamentními volbami na Slovensku a v době volebního moratoria Babiš zase v nahrávce varoval před volbou Progresivního Slovenska, a naopak ocenil spolupráci s Pellegrinim a Ficem.
Také slovenský ministr školství Tomáš Drucker Rakušanovu účast na demonstraci odsoudil. "Je to nešťastné. Vnímám to možná jako politickou aktivitu pana ministra před volbami," řekl novinářům Drucker, který je místopředsedou strany Hlas-sociální demokracie.