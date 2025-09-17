Trump přijíždí na oficiální návštěvu Velké Británie. Přípravy jsou velmi speciální
Stovky vojáků, zahradníků a kuchařů na hradě Windsor nedaleko Londýna dnes dopoledne dokončily poslední přípravy, aby se americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi a první dámě Melanii dostalo vpravdě královského přijetí při bezprecedentní druhé státní návštěvě šéfa Bílého domu v Británii. Napsala o tom agentura AP.
Kočáry jsou již naleštěné, rodinné stříbro vyložené a diamanty oprášené. Očekává podívaná však má svůj účel: posílit vztahy s americkým lídrem, známým svou láskou k okázalosti, v době, kdy jeho politika "Amerika na prvním místě" otřásá zavedenými obchodními i bezpečnostními světovými pořádky, píše AP.
Trump, který přiletěl do Londýna v úterý večer, nicméně označil za hlavní smysl své návštěvy setkání se "svým přítelem", králem Karlem III. "Tak dobře reprezentuje svou zemi, takový elegantní gentleman," prohlásil Trump. Dodal, že je velmi rád, že je znovu v Británii, již označil za "velmi speciální místo".
Kulisou prvního dne Trumpovy státní návštěvy bude téměř 1000 let staré královské sídlo Windsor, nejstarší obydlený hrad na světě s pozlacenými interiéry, věžemi s cimbuřím a neocenitelnými uměleckými díly. Taková scenérie Trumpa zjevně okouzluje a pozvání do Windsoru označil, oproti svým obvyklým způsobům, za "velikou, velikou čest".
Žádný americký prezident ani jiný světový vůdce v historii skutečně dosud neměl tu čest, aby od britského monarchy obdržel druhou pozvánku ke státní návštěvě Spojeného království. To jistě neopomene zdůrazňovat prezident, který své činy často popisuje v superlativech a netají se svou přízní k britské královské rodině.
Dnešní program začne slavnostním přivítáním manželů Trumpových na hradě Windsor králem a jeho chotí Camillou. Následovat bude projížďka kočárem taženým koňmi po panství, jež se skládá ze 6400 hektarů farem, lesů a luk, včetně někdejšího královského loveckého revíru, kde dodnes žije na 500 jelenů. Při návratu na hrad pak zahraje vojenská kapela a Trump s králem si prohlédnou čestnou stráž v tradičních úborech.
