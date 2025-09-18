Kupcům "Blažkových" bitcoinů vyplatilo ministerstvo kurzový rozdíl 44 milionů korun
Ministerstvo spravedlnosti se vypořádalo s dvěma hlavními skupinami kupců bitcoinů, které úřadu daroval obviněný Tomáš Jiřikovský. První skupině vyplatilo kurzový rozdíl ve výši zhruba 34 milionů korun, druhé ve výši deseti milionů korun. Na dotaz novinářů to dnes uvedla ministryně Eva Decroix (ODS). Zopakovala, že částka není náhradou škody a že stát o nic nepřišel, protože si ponechal bitcoiny a kupcům vrátil peníze.
"Dohody o narovnání byly dvě a v obou případech již došlo k vypořádání na základě znaleckého posudku," shrnula ministryně. Doplnila, že ještě existují menší kupci, kteří ale podle ní v tomto okamžiku nevznášejí žádné nároky.
čtk, tb