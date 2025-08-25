0:00
včera 08:30

Ukrajinci osvobodili čtyři obce v Doněcké oblasti. „Máme pro Rusy překvapení,“ řekl Zelenskyj

Ukrajinská armáda osvobodila tři vesnice v Doněcké oblasti, uvedl dnes podle serveru Ukrajinska pravda hlavní velitel ukrajinských ozbrojených sil Oleksandr Syrskyj. Konkrétně jmenoval obce Mychajlivka, Zelenyj Haj a Volodymyrivka. Ukrajinská vojenská rozvědka HUR pak podle stejného webu oznámila dobytí vesnice Novomychajlivka ve stejné oblasti. Ruské ministerstvo obrany naopak podle ruské státní tiskové agentury TASS ohlásilo dobytí vesnice Filija v Dněpropetrovské oblasti.

„Naše jednotky úspěšně provedly protiútok a vyčistily od nepřítele vesnice v Doněcké oblasti - Mychajlivku, Zelenyj Haj a Volodymyrivku," uvedl Syrskyj podle generálního štábu na facebooku, kde dále sdělil, že nejsložitější situace je podle něj u města Pokrovsk. "Situace je opravdu obtížná, nepřítel soustředil své hlavní úsilí na tento úsek fronty," dodal. Zelenyj Haj se nachází v těsné blízkosti Dněpropetrovské oblasti, Mychajlivka a Volodymyrivka leží nedaleko Pokrovsku, o který se bojuje už měsíce, napsala agentura Reuters.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes podle webu Ukrajinska pravda na tiskové konferenci s kanadským premiérem Markem Carneym v Kyjevě řekl, že ukrajinská armáda má „velmi pozitivní výsledky" na Donbase, který tvoří Doněcká a Luhanská oblast. „Dobrá překvapení pro Rusy, myslím, že hlavní velitel později řekne detaily," řekl prezident. čtk, ft

