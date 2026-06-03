Trumpova administrativa navrhuje nová cla na dovoz z EU i dalších zemí
Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa navrhuje nová cla ve výši nejméně deseti procent na dovoz z Evropské unie a desítek dalších zemí. Zdůvodňuje to nedostatečnými kroky těchto zemí proti dovozu zboží vyrobeného s využitím nucené práce. Evropská komise taková cla označila za neopodstatněná.
"Je nepřijatelné, že naši nejdůležitější obchodní partneři selhávají při řešení dovozu zboží vyrobeného s využitím nucené práce," uvedl v návrhu americký obchodní zmocněnec Jamieson Greer. Američtí pracovníci jsou tak podle něj znevýhodněni v mezinárodní konkurenci. "Tuto nerovnost už nebudeme tolerovat," dodal.
Nová cla by podle návrhu měla činila deset procent u dovozu z Evropské unie, Británie, Kanady, Mexika, Tchaj-wanu a dalších deseti zemí. V případě dalších 45 zemí, včetně Číny a Indie, by cla měla činit 12,5 procenta.
Podle agentury Bloomberg je návrh významným krokem v Trumpově snaze o nahrazení cel, která loni zavedl na základě zákona o mezinárodních mimořádných hospodářských pravomocích (IEEPA) z roku 1977 a která letos v únoru zrušil americký nejvyšší soud. Trump v únoru v reakci na rozhodnutí soudu zavedl prozatímní desetiprocentní clo, jehož platnost vyprší 24. července, upozornila agentura Reuters.
Předseda výboru Evropského parlamentu pro mezinárodní obchod Bernd Lange dnes uvedl, že nová cla ze strany USA se očekávala. Dodal však, že jejich zdůvodnění považuje za absurdní, protože EU již v roce 2024 přijala zákon zakazující dovoz zboží vyrobeného s využitím nucené práce. "Čím dál více to vyvolává pocit, že v první řadě usilují o nějaké celní opatření a teprve pak hledají vhodné právní důvody," prohlásil rovněž.
Návrh USA na nová cla kritizují také další země. "Nic takového jako nucená práce v Číně neexistuje a odmítáme, aby se to využívalo jako záminka k politickým manipulacím," uvedla mluvčí čínského ministerstva zahraničí.
Podle agentury Reuters zatím není jasné, zda se nově navrhovaná cla, která USA označují za "dodatečná", budou připočítávat ke clům sjednaným v bilaterálních obchodních dohodách.
Poslanci z výboru Evropského parlamentu pro mezinárodní obchod v úterý potvrdili dohodu o legislativních opatřeních, která mají zrušit dovozní cla na průmyslové zboží ze Spojených států. Jde o klíčovou součást rámcové obchodní dohody s Washingtonem z loňského léta, která by měla zabránit zavedení vyšších amerických cel na výrobky z unie. Dohodu, musí ještě finálně potvrdit europarlament na svém červnovém plenárním zasedání a formálně i Rada EU, která zastupuje členské státy.
Rámcová obchodní dohoda zahrnuje mimo jiné patnáctiprocentní strop u cel na většinu dovozů z EU do USA, včetně automobilů, léčiv, polovodičů a dřeva. Unie na oplátku souhlasila s úplným odstraněním cel na americké průmyslové výrobky a s poskytnutím lepšího přístupu na trh pro vybrané americké zemědělské produkty.