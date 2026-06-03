SPD se odvolá proti třímilionovému trestu za plakáty. A je připravená jít až k Ústavnímu soudu
Hnutí Svoboda a přímá demokracie nesouhlasí s třímilionovým peněžitým trestem za podněcování k nenávisti, který mu uložil Obvodní soud pro Prahu 1 za kontroverzní předvolební plakáty. Strana se proti verdiktu odvolá a je připravena pokračovat až k Ústavnímu soudu, řekl šéf hnutí a Sněmovny Tomio Okamura.
Kritizoval soudkyni Ivanu Tichou, která podle něj kázala, jak má vypadat kampaň. Rozsudek měla zjevně připravený předem, míní. "Cílem našich plakátů nebylo vyvolat nenávist, ale pojmenovat problémy, které reálně jsou," uvedl Okamura. SPD je podle něj obžalovaná nezákonně za svobodné vyjádření názoru proti nelegální migraci a proti výplatě dávek osobám, které neposílají děti do školy. "V žádném případě jsme necílili na rasové pohnutky," uvedl.
Středeční verdikt není pravomocný. Obžalobě čelí i sám Okamura, toto stíhání je ale přerušené, protože poslanci ho odmítli vydat. Jeho skutky tak bude soud projednávat zvlášť.
Kauza se týká dvou plakátů z kampaně SPD před krajskými a senátními volbami v roce 2024. Jeden zobrazoval muže tmavé pleti se zkrvaveným nožem a v zakrvácené košili společně s textem "Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší 'chirurgové' z dovozu" a "Stop Migračnímu paktu EU". Na druhém plakátu dva romští chlapci kouřili cigaretu, přičemž v doprovodném textu stálo "Říkají, ať chodíme do školy, ale naši to maj' na háku..." a "Podpora pouze pro rodiny, kde děti plní školní docházku!".
"Mít názor a způsob, jakým ten názor projevím, jsou dvě odlišné věci," odůvodnila rozsudek Ivana Tichá, soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 1. "Problémem volební kampaně obžalované (SPD) je to, že stavěla ty skupiny vůči zbytku obyvatelstva České republiky do pozice 'oni a my'. Tato polarizace může vést - a podle mého názoru vede - k tomu, že v lidech vzroste strach, případně závist, a to vede následně k nenávisti vůči skupinám osob," pokračovala.
Zmínila také dřívější případ Jaromíra Baldy, prvního Čecha odsouzeného za teroristický útok, který pokácel strom na koleje pod vlivem štvavé kampaně SPD proti migrantům. Uložený trest označila soudkyně za výchovný. Zvolila jej totiž při dolní hranici zákonem stanoveného rozpětí. Jiný než peněžitý trest podle Tiché nepřipadal v úvahu. Její soud nemůže politickému hnutí uložit zákaz činnosti nebo přímo zrušení, tato problematika spadá pod Nejvyšší správní soud.
SPD u soudu zastupovali advokát Adam Batuna a zmocněnkyně Lenka Burgetová. Okamura ani jiní představitelé či podporovatelé SPD nedorazili. Batuna uvedl, že hnutí se cítí nevinné a že skutky nejsou trestným činem. "Rozhodně SPD ani její předseda nikdy neútočili rasově, xenofobně ani nic takového. Pouze poukazují na problémy, které jsou spojené s nedostatečnou integrací migrantů, s nelegální migrací a s vyplácením dávek osobám, které neposílají své děti do školy," řekl po jednání a avizoval, že se odvolá.
Zmocněnkyně u soudu nechtěla vypovídat, pouze stručně doplnila, že žádá zproštění obžaloby. Okamura přitom v minulosti kritizoval to, že policisté hnutí jejím prostřednictvím nevyslechli. Z hlavního líčení vyplynulo, že po svém obvinění vypovídat rovněž odmítl, policii předtím pouze podal vysvětlení. Další představitelé SPD si pak na policii shodně nevzpomněli, kdo vymyslel podobu kampaně ani kdo zadal výrobu plakátů umělé inteligenci. "Na předsednictvu jsme o této kampani nejednali. Jen obecně jsme se bavili o tématech jako migrační pakt nebo drahé pivo," přečetla soudkyně z protokolu vyjádření předsedy poslaneckého klubu SPD Radima Fialy.
Státní zástupce David Jachnický žádal pro SPD o půl milionu vyšší trest, než jaký soud uložil. Poukázal na nulovou sebereflexi hnutí i na zavrženíhodnou pohnutku a majetkový motiv. Kvůli plakátům čelila koalice SPD, Trikolory a PRO v roce 2024 i snahám zastavit její kampaň soudní cestou. Návrhy podávali v jednotlivých krajích lidé, které plakáty pobouřily, přičemž žádali soudy o ochranu demokratičnosti voleb. Krajské soudy návrhům nevyhověly. Nezasáhl ani Ústavní soud, nenašel k tomu procesní možnost.