Amsterdam po útoku v Berlíně zpřísní bezpečnost na akci WorldPride
Amsterdam posílí bezpečnost na sobotní akci WorldPride poté, co minulou sobotu na jiné akci za práva komunity LGBT+ najel v Berlíně útočník do davu lidí. Teroristický útok Němce libanonského původu Abdula B. si vyžádal jednu oběť na životě a 31 zraněných. Na akci v hlavním městě Nizozemska jsou očekávány statisíce lidí.
"Bezpečnost na Pride byla v Amsterdamu vždy na velmi vysoké úrovni. V případě potřeby přijmeme dodatečná opatření, kterých si návštěvníci snad všimnou co nejméně," uvedla starostka města Femke Halsemaová. Její kancelář odmítla přiblížit podrobnosti o plánovaných opatřeních s tím, že k akci úřady přistupují velmi vážně. Policie uvedla, že nasadí jak viditelná, tak skrytá bezpečnostní opatření.
Nizozemsko se od prosince 2023 nachází na čtvrtém stupni z pětibodové národní stupnice ohrožení terorismem, což signalizuje reálnou možnost útoku. Nizozemská protiteroristická agentura (NCTV) ve svém nejnovějším hodnocení hrozeb uvedla, že hlavním bezpečnostním rizikem zůstávají džihádistické hrozby. Zároveň varovala před nihilistickými extremisty, kteří do bezpečnostní situace vnášejí nepředvídatelný rozměr, dodává Reuters.
V Amsterdamu se v úterý večer konala bohoslužba za oběti berlínského útoku, které se zúčastnily tisíce lidí. "Je zdrcující, že se někdo v roce 2026 zúčastnil Pride akce v Berlíně a už se nikdy nevrátil domů," řekl jeden z účastníků bohoslužby.
Útok se stal minulou sobotu krátce před 22:00, kdy 21letý Abdul B. najel dodávkou do davu a následně napadal přítomné mačetou v centrálním berlínském parku Tiergarten. V centru německé metropole se v té chvíli stále konala akce na podporu práv komunity LGBT+ známá jako Christopher Street Day (CSD). Vyšetřovatelé později v telefonu pachatele nalezli video, na němž se hlásí k teroristické organizaci Islámský stát.