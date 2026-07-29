Praha 3 otevře v době blížících se veder své klimatizované prostory veřejnosti, aby se tam mohl každý ochladit
Lidé v Praze 3 budou moci během tropických dnů využít klimatizované prostory radnice, infocentra nebo Žižkostela, kde se mohou ochladit, napít se vody a na chvíli si odpočinout. Městská část prostory otevře při očekávaných teplotách nad 35 stupňů Celsia. ČTK o tom dnes informoval mluvčí radnice Petr Habáň.
Česko čeká v nadcházejících dnech vlna extrémních veder. Ve čtvrtek teploty překročí 35 stupňů Celsia, v pátek na některých místech naměří i 40 stupňů.
Lidé budou moci využít klimatizovanou chodbu v budově radnice v Seifertově ulici 51, zastupitelský sál v budově úřadu na Havlíčkově náměstí 9, infocentrum v Milešovské ulici 1 nebo velký sál Žižkostela na náměstí Barikád 1. Klimatizované prostory budou v pracovních dnech zpravidla otevřené od 11:00 do 19:00. Žižkostel bude ve čtvrtek 30. a v pátek 31. července otevřen od 17:00 do 21:00. Ve všech prostorách bude zdarma k dispozici pitná voda a možnost krátkodobého odpočinku.
Opatření je podle radnice určeno především seniorům, malým dětem, těhotným ženám a chronicky nemocným, pro které představují vysoké teploty největší zdravotní riziko.
"Vlny veder jsou stále častější a intenzivnější. Chceme, aby lidé na Praze 3 věděli, kam se mohou přijít ochladit a kde najdou bezpečné zázemí. Je to jednoduché opatření, které může pomoci předejít vážným zdravotním komplikacím," uvedl starosta Prahy 3 Michal Vronský (TOP 09).
Praha 3 zároveň na svém webu zveřejnila přehled stinných parků, otevřených vnitrobloků a veřejně přístupných budov s klimatizací. Součástí je také interaktivní mapa Trojka v kapse s vyznačenými pítky, takzvanými mlžítky a dalšími vodními prvky ve veřejném prostoru.
Český hydrometeorologický ústav vydal pro část Česka výstrahu před velmi vysokými teplotami. Meteorologové doporučují lidem dodržovat pitný režim, omezit pobyt na přímém slunci a vyhýbat se větší fyzické zátěži v odpoledních hodinách.
čtk, tb