Šéf OSN Guterres má v plánu posunout vpřed - otázku Kypru
Generální tajemník OSN António Guterres plánuje svolat několikastranné jednání, které se bude zabývat řešením situace na Kypru, informovaly agentury Reuters a AFP. Kromě zástupců řeckých a tureckých Kypřanů se schůzky mají zúčastnit také Řecko, Británie a Turecko. Guterres dnes končí návštěvu ostrova, jejímž cílem bylo posunout vpřed snahu o obnovení mírových jednání a vyjádřit solidaritu s kyperským lidem.
Kypr je rozdělen od roku 1974, kdy Turecko vyslalo na ostrov vojáky v reakci na puč kyperských Řeků podporovaných vojenskou juntou v Aténách. V roce 1983 vznikla zhruba na třetině ostrova Severokyperská turecká republika, kterou uznává jen Ankara.
"Rozhodl jsem se, že svolám další jednání ve formátu pět plus jedna, a to poté, co proběhnou náležité přípravy týkající se budování důvěry, metodologie a věcného obsahu," uvedl šéf OSN novinářům v Nikósii. "Budeme spolupracovat s oběma stranami i garanty, abychom vytvořili podmínky pro úspěch tohoto jednání," dodal s odkazem na představitele řecko-kyperské a turecko-kyperské strany a na zástupce Řecka, Turecka a Británie.
Guterres se s lídry obou kyperských stran sešel již v úterý. Jak prezident Kyperské republiky Nikos Christodulidis, tak jeho protějšek ze samozvané Turecké republiky Severní Kypr (TRNC) Tufan Erhürman popsali jednání jako konstruktivní. Mluvčí kyperského prezidenta navíc vyjádřil naději na konkrétní vývoj celé situace do konce roku, předtím než Guterres v roli generálního tajemníka OSN skončí.
OSN se o sjednocení Kypru snaží již léta. Hlavní spor spočívá v tom, že Turecko a Severní Kypr chtějí dva samostatné státy uznané mezinárodním společenstvím, zatímco Řecko a Kyperská republika prosazují sjednocení do federace. Neshody panují také ohledně přítomnosti tureckých vojáků či návratu uprchlíků a restitucí jejich majetku. Rozdělení Kypru provázely masové přesuny obyvatel, asi 160.000 kyperských Řeků se muselo odstěhovat na jih a 50.000 Turků se z jihu přesunulo na sever.
čtk, tb