A Trump údajně Zelenskému licenci na Patrioty slíbil
Americký prezident Donald Trump přislíbil Ukrajině licence na výrobu střel do systémů protivzdušné obrany Patriot, řekl televizi Fox News prezident Ruskem napadené země Volodymyr Zelenskyj po úterní schůzce s Trumpem. Šéf Bílého domu na své síti Truth Social označil setkání za velmi dobré.
"Přistoupil na to, že nám dá licence," řekl Zelenskyj v pořadu moderátora zmíněné stanice Seana Hannityho. Ukrajina naléhavě potřebuje systémy k obraně proti ruským raketovým útokům, které často míří na ukrajinská města.
Zelenskyj zároveň konstatoval, že "iniciativa již není v rukou (ruského prezidenta Vladimira) Putina". Prohlásil také, že je čas zaměřit se na diplomacii a obnovit mírové rozhovory s Ruskem.
Trump soukromou neveřejnou schůzku v Oválné pracovně Bílého domu označil za velmi dobrou, o konkrétních výsledcích se ale nezmínil.
Zelenskyj se s Trumpem sešel v den, kdy se oba zúčastnili pietního obřadu za zesnulého republikánského senátora Lindseyho Grahama, který byl Trumpovým spojencem a zároveň velkým zastáncem vojenské pomoci Ukrajině, která se od roku 2022 brání ruské agresi.
čtk, tb