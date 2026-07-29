A ČEZ ať je státní, myslí si většina Čechů
Skoro tři pětiny Čechů podporují posílení kontroly státu nad energetickou firmou ČEZ. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos. Podle lidí to posílí soběstačnost země ve výrobě elektřiny. Vládní koalice ANO, SPD a Motoristů chce podle programového prohlášení ČEZ zestátnit, tedy vykoupit asi třicetiprocentní podíl ve firmě od minoritních akcionářů. Zbývajících přibližně 70 procent akcií ČEZ stát nyní již vlastní. ČEZ je největším výrobcem elektřiny v Česku.
Že by stát měl získat větší kontrolu nad ČEZ, uvedlo 58 procent dotázaných. Opačný názor má 27 procent lidí a 15 procent je nerozhodnutých. Jako argument pro posílení kontroly uvedl největší podíl zastánců tohoto kroku - 59 procent - posílení soběstačnosti Česka v produkci elektřiny. Téměř polovina podporovatelů si také myslí, že tak stát zvýší energetickou bezpečnost a kontrolu nad kritickou infrastrukturou v zemi.
"Zákazníci v minulých letech prošli energetickou krizí a zvyšováním cen za elektřinu a plyn. Jsou tudíž obezřetnější a téma energetiky sledují více než dříve. Je jen logické, že chtějí cenovou stabilitu a preferují soběstačnost s větším zapojením státu, v tomto případě kontrolu nad společností ČEZ," sdělil analytik agentury Ipsos Michal Straka.
V otázce dopadu zestátnění ČEZ na ceny energií jsou Češi rozdělení. Celkem 39 procent lidí si myslí, že by to vedlo ke zlevnění energií. Podle 40 procent lidí se ceny nezmění a podle 21 procent stoupnou. Zlevnění energií očekávají hlavně podporovatelé zvýšení kontroly státu nad ČEZ.
Vyrovnané jsou podíly zastánců převahy buď jaderné energie, nebo obnovitelných zdrojů ve výrobě elektřiny. Celkem 37 procent účastníků průzkumu by preferovalo energetický mix, ve kterém by měla největší podíl jaderná energie, menší pak obnovitelné zdroje a nejmenší fosilní zdroje. Pro mix s největším dílem výroby z obnovitelných zdrojů, menším z jaderných elektráren a nejmenším z fosilních zdrojů by bylo 35 procent lidí. Pro mixy, ve kterých by měly největší podíl fosilní zdroje, je dohromady jen pět procent lidí. Desetina by zvolila mix s převahou jaderné energie a fosilních zdrojů a s minimálním podílem obnovitelných zdrojů.
"Výzkum odhaluje zajímavou souvislost mezi preferovanými zdroji a pohledem na roli státu. Data jasně ukazují, že právě zastánci jaderné energetiky nejčastěji požadují jak energetickou soběstačnost, tak i větší státní kontrolu nad klíčovou infrastrukturou," uvedl Straka. S výstavbou nových jaderných zdrojů a prodlužováním provozu stávajících jaderných elektráren souhlasí podle průzkumu tři čtvrtiny Čechů.
Průzkum prováděla agentura Ipsos od 30. června do 3. července. Zúčastnilo se ho 1029 obyvatel ČR ve věku mezi 18 a 65 lety.
čtk, tb