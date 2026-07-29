Staronovým členem Rady ČT bude ředitel Městské knihovny v Praze Řehák
Staronovým členem Rady České televize (ČT) bude ředitel Městské knihovny v Praze Tomáš Řehák, který v radě působil do letošního března. Senát ho vybral už v prvním kole tajných voleb. Dal mu přednost před dalšími čtyřmi kandidáty, k nimž patřil například bývalý ministr kultury Daniel Herman.
Skautský instruktor Řehák v radě pracoval tři roky po ekonomovi Pavlu Kysilkovi. Nyní byl zvolen na podobně dlouhé období do konce listopadu 2029, neboť obsadí místo po spisovateli Jiřím Padevětovi, který se v červnu členství v radě vzdal kvůli kandidatuře do Senátu.
Při úterním veřejném představení v Senátu označil Řehák za důležité, aby jakákoli změna financování veřejnoprávní televize neoslabovala nezávislost zpravodajství, regionální vysílání či původní českou tvorbu. ČT si musí zachovat vysoké profesní standardy i ve snaze oslovit mladé diváky, uvedl. "Česká televize nemá být na TikToku. Má hledat cesty, kterými se nebude podbízet, ale bude nabízet," prohlásil. Připomenul, že se už dříve vyslovil proti přijetí vládního zákona o financování veřejnoprávní televize a rozhlasu ze státního rozpočtu.
Řehák obdržel 38 hlasů ze 74 odevzdaných, a byl tak zvolen nejtěsnější většinou. Jeho nejvážnějším protikandidátem byl Herman s 11 hlasy, oznámil předseda senátní volební komise Jan Tecl (ODS). Právník a bývalý producent Richard Němec dostal sedm hlasů, historik Jiří Rajlich a bývalá sportovní novinářka Alice Němcová Tejkalová shodně po pěti hlasech.
Hold všem kandidátům před volbou složil předseda senátní volební komise David Smoljak (STAN). Ocenil, že se v Senátu o zvolení do rady veřejnoprávního média na rozdíl od Sněmovny nehlásí nikdo, kdo "otevřeně přiznává, že jeho hlavním účelem je tu veřejnou službu co nejvíce zredukovat a marginalizovat".
Padevět patřil mezi první členy rady vybírané horní parlamentní komorou v listopadu 2023. Tehdy senátoři obsadili všech šest z 18 křesel, které jim přepustila Sněmovna. Ze 46 kandidátů Senát vybral ještě publicistu Jefima Fištejna, rozhlasovou moderátorku Ivanu Chmel Denčevovou, šéfredaktorku magazínu EDUzín a bývalou editorku Portálu ČT24 Barboru Procházkovou, analytika a bývalého místopředsedu Rady Českého rozhlasu Ivana Tesaře a Davida Brabce, kterého nominovala Asociace producentů v audiovizi.
Rady veřejnoprávní televize a rozhlasu představují nástroj, kterým má veřejnost tyto instituce kontrolovat. Do jejich pravomoci patří například schvalování rozpočtu nebo volba generálních ředitelů. Senát kromě třetiny míst v Radě ČT obsazuje stejný poměr křesel v Radě Českého rozhlasu. Dříve místa v radách zaplňovala výhradně Sněmovna.