Při dopravní nehodě na motorce zemřel irský zpěvák Glen Hansard
Při dopravní nehodě zemřel ve věku 56 let irský zpěvák Glen Hansard, informovala irská média. Neštěstí se podle serveru Irish Independent stalo brzy ráno, když hudebník havaroval na motorce v dublinské čtvrti Lucan. Hansard společně se svou tehdejší partnerkou, Češkou Markétou Irglovou získal v roce 2008 Oscara za nejlepší filmovou píseň Falling Slowly, která zazněla ve filmu Once.
Policie uvedla, že zhruba padesátiletý muž zemřel po havárii motocyklu v západní části Dublinu. Záchranné složky byly upozorněny krátce před 04:30 (05:30 SELČ) a muž byl poté již na místě prohlášen za mrtvého. "Místo nehody bylo zajištěno pro ohledání dopravními znalci irské policie," uvedly irské úřady. Policie vyzvala případné svědky nehody, aby se přihlásili.
"Glenova rodina je touto tragickou ztrátou hluboce zasažena a se zármutkem žádá o soukromí v této nesmírně těžké chvíli," uvedli blízcí spolupracovníci zpěváka v prohlášení. "Vzhledem k tomu, že případ je nadále předmětem aktivního vyšetřování irské policie, rodina se v tuto chvíli nebude dále vyjadřovat," dodali.
Hansard byl původně pouliční zpěvák v Dublinu, než v roce 1989 založil skupinu The Frames, která si vydobyla pověst jedné z nejpůsobivějších irských živých kapel. Více známým se stal v roce 1991 rolí ve filmu The Commitments.
Celosvětového úspěchu se dočkal v roce 2008 se ziskem Oscara za nejlepší filmovou píseň Falling Slowly. Ta zazněla ve filmu Once, ve kterém Hansard s Irglovou zároveň hrají hlavní role. Po získání Oscara začalo dlouhé turné po světových koncertních síních a festivalech. Několik let tvořili pár. Po rozchodu v roce 2009 spolu dál profesně spolupracovali. V roce 2023 před letním severoamerickým turné zveřejnili první novou společnou píseň od roku 2010 s názvem The Answer Is Yes.
Od roku 2022 byl Hansard ženatý s finskou básnířkou Maire Saaritsaovou. V říjnu téhož roku se jim narodil syn.