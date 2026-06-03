Třímilionová pokuta pro SPD za ponděcování nenávisti. Zatím nepravomocně
Soud uložil vládnímu hnutí SPD peněžitý trest ve výši tří milionů korun za kontroverzní předvolební plakáty. Dnešní verdikt, podle nějž SPD spáchala trestný čin podněcování k nenávisti, není pravomocný. Hnutí vinu odmítá s tím, že pouze komunikovalo své názory na migrační pakt nebo zneužívání sociálních dávek. Obžalobě čelí i šéf SPD a předseda Sněmovny Tomio Okamura, toto stíhání je ale přerušené, protože poslanci ho odmítli vydat. Jeho skutky tak bude soud projednávat zvlášť.
Kauza se týká dvou plakátů z kampaně SPD ke krajským a senátním volbám v roce 2024. Jeden zobrazoval muže tmavé pleti se zkrvaveným nožem a v zakrvácené košili společně s textem "Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší 'chirurgové' z dovozu" a "Stop Migračnímu paktu EU". Na druhém plakátu dva romští chlapci kouřili cigaretu, přičemž v doprovodném textu stálo "Říkají, ať chodíme do školy, ale naši to maj' na háku..." a "Podpora pouze pro rodiny, kde děti plní školní docházku!".
"Mít názor a způsob, jakým ten názor projevím, jsou dvě odlišné věci," odůvodnila rozsudek Ivana Tichá, soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 1. "Problémem volební kampaně obžalované (SPD) je to, že stavěla ty skupiny vůči zbytku obyvatelstva České republiky do pozice 'oni a my'. Tato polarizace může vést - a podle mého názoru vede - k tomu, že v lidech vzroste strach, případně závist, a to vede následně k nenávisti vůči skupinám osob," pokračovala.
SPD dnes u soudu zastupovali advokát Adam Batuna a zmocněnkyně Lenka Burgetová. Okamura ani jiní představitelé či podporovatelé SPD nedorazili. Batuna uvedl, že hnutí se cítí nevinné a že skutky nejsou trestným činem. Plakáty se podle něj snažily pravdivě pojmenovat společenské otázky. Zmocněnkyně stručně doplnila, že žádá zproštění obžaloby. Vyjádření SPD a Okamury k dnešnímu verdiktu ČTK shání.
Státní zástupce David Jachnický žádal pro SPD o půl milionu vyšší trest, než jaký soud uložil. Poukázal na nulovou sebereflexi hnutí i na zavrženíhodnou pohnutku a majetkový motiv. "K uvedenému jednání přistoupila obžalovaná proto, aby získala moc, vliv a tím i materiální prospěch," konstatoval. Zdůraznil, že svoboda projevu - i politického - má své hranice. Zmínil paralelu s nacistickým Německem, v němž podle něj nenávistné projevy nezačaly násilím, ale slovy. Kvůli této historické zkušenosti podle něj nemůže demokratický stát čekat na to, až se nenávist promění v konkrétní útok.
Okamura od počátku označuje trestní řízení proti sobě i svému hnutí za politické. Podle něj je výsledkem snahy předchozí vládní koalice ovlivnit loňské volby do Sněmovny. Kampaň už dříve označil za alegorii.
Kvůli plakátům čelila koalice SPD, Trikolory a PRO v roce 2024 i snahám zastavit její kampaň soudní cestou. Návrhy podávali v jednotlivých krajích lidé, které plakáty pobouřily, přičemž žádali soudy o ochranu demokratičnosti voleb. Krajské soudy návrhům nevyhověly. Nezasáhl ani Ústavní soud, nenašel k tomu procesní možnost.
čtk, tb