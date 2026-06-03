Zřiďte u nás svou novou vojenskou základnu, píše Američanům polská vláda
Polsko předalo americkému ministrovi obrany návrh na zřízení nové, stálé základny amerických vojsk v Polsku, oznámil polský ministr Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Zapojení Spojených států do bezpečnosti Polska neklesá, naopak může být ještě větší, napsal na sociální síti.
Američtí vojáci už jsou v Polsku rozmístěni v rámci posílení východního křídla Severoatlantické aliance a odstrašení Ruska, které před více než čtyřmi lety napadlo Ukrajinu. Americké jednotky nicméně nejsou v zemi rozmístěny nastálo, střídají se tam v rámci rotací. Polsko proto usiluje o zřízení stálé americké základny, zaručující stálou americkou vojenskou přítomnost v zemi. Varšava v roce 2018 navrhovala takovou základnu pojmenovat Fort Trump na počest tehdejšího (i nynějšího) amerického prezidenta.
Americký prezident Donald Trump minulý měsíc oznámil vyslání dalších 5000 amerických vojáků do Polska, žádné další podrobnosti však neuvedl, a tak není ani zřejmé, kdy vojáci přijedou.
"Na základě úspěšného zvolení nynějšího polského prezidenta Karola Nawrockého, kterého jsem s hrdostí podpořil, a našich vztahů s ním oznamuji s potěšením, že Spojené státy vyšlou do Polska dalších 5000 vojáků," napsal Trump na své síti Truth Social.
"Dobrá spojenectví jsou ta založená na spolupráci, vzájemném respektu a závazku k naší sdílené bezpečnosti," napsal Nawrocki v reakci na síti X. Ministr obrany tehdy uvedl, že Trumpův krok je dokladem toho, že Polsko je pevným spojencem USA.
O týden dříve média informovala o zrušeném vyslání bojového uskupení americké tankové brigády do Polska. Spojené státy tehdy podle zpráv médií zrušily záměr dočasně vyslat do Polska 4000 vojáků ze základen v USA.
Spojené státy přehodnocují svou vojenskou přítomnost v Evropě. Už delší dobu se proto očekává její omezení, a to s ohledem na Trumpův požadavek, aby evropská část NATO převzala větší roli při obraně kontinentu. Trumpa také rozhořčilo, že se evropští spojenci odmítli zapojit do války proti Íránu. Některá média uvedla, že americký prezident chce některé z evropských zemí potrestat, mimo jiné stažením amerických vojáků. Pentagon před časem oznámil, že sníží o 5000 počet vojáků působících v Německu.
Ke konci loňského roku bylo v Evropě přibližně 85.000 amerických vojáků, z toho zhruba 10.000 v Polsku.
čtk, tb