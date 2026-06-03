České televize protestuje a vysílá v černé proti změnám financování
Stovky zaměstnanců České televize v černém oblečení před hlavní budovu na Kavčích horách vyjádřit protest proti změnám ve financování veřejnoprávních médií, které chce prosadit vládní koalice. Iniciativa Veřejnoprávně podpořená odbory svolala shromáždění symbolicky pět minut před dvanáctou hodinu.
Protest se koná i před sídlem Českého rozhlasu na Vinohradech. Pracovníci obou médií se sešli také v Brně a Ostravě. Mnozí moderátoři či redaktoři vysílali v černém oblečení. Zástupci iniciativy, odbory a pracovníci ČT a ČRo už dříve kvůli chystaným změnám vyhlásili časově neomezenou stávkovou pohotovost. Na středečním shromáždění uvedli, že pokud budou další kroky politiků vůči veřejnoprávním médiím ohrožovat jejich nezávislost, mohou přistoupit ke stávce.
"Chceme být i nadále odpovědni veřejnosti, nikoli politikům, ať už vládním nebo opozičním. Pokud by různé návrhy ohrožovaly nezávislost a budoucnost veřejnoprávních médií, dalším přirozeným krokem bude stávka," uvedl dnes za iniciativu Veřejnoprávně Jan Herget.
Vládní koalice se minulý týden dohodla, že místo návrhu zákona o veřejnoprávních médiích, k němuž se sešlo přes 400 připomínek, předloží ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) jiný návrh, který pouze nahradí zákon o poplatcích novým zákonem převádějícím financování ČT a ČRo na státní rozpočet. Zákony o ČT a ČRo zůstanou v současné podobě. Vláda by měla nový návrh projednat 15. června, 9. června by o něm s premiérem měli jednat ředitelé ČT a ČRo.
Vedení veřejnoprávní televize i rozhlasu nadále odmítají změnu financování ze současného systému poplatků. Nelíbí se jim také možné snížení částky, kterou by z rozpočtu měli dostat.
Vedle Klempířova návrhu vznikl návrh poslanců v čele s místopředsedou Sněmovny Patrikem Nacherem (ANO), který osvobozuje od placení poplatků některé skupiny, například samostatně žijící seniory nad 75 let a jejich domácnosti nebo firmy do 50 zaměstnanců. Ten by měl podle záměru předkladatelů začít platit ještě letos.
Česká televize letos z poplatků, které jsou základem jejího hospodaření, inkasuje 6,73 miliardy korun. Zhruba miliardu ročně televize získává z další činnosti. Rozpočet rozhlasu pro letošní rok počítá s celkovými výnosy 2,74 miliardy korun; také jejich základem jsou koncesionářské poplatky.
Původní Klempířův návrh počítal s tím, že ČT získá z rozpočtu prostředky na úrovni roku 2024, tedy před loňským zvýšením poplatků ze 45 na 55 Kč u rozhlasu a ze 135 na 150 u televize. To by znamenalo pro ČT snížení příjmu o jednu miliardu a pro rozhlas pokles o 400 milionů Kč. Konečnou výši peněz z rozpočtu v novém návrhu ale ministerstvo zatím neoznámilo.
Zástupce generálního ředitele České televize Milan Fridrich ve středu na konferenci Digimedia uvedl, že stanice by v případě snížení rozpočtu o zhruba miliardu korun, se kterým od příštího roku počítá vládní návrh zákona, musela propustit 300 až 500 lidí. V současnosti má ČT téměř 3000 zaměstnanců a rozpočet 8,5 miliardy korun.
Kromě hromadného propouštění a s tím spojených nákladů na odstupné by podle Fridricha ČT musela rušit již rozjeté velké projekty ve výrobě, včetně dramatické tvorby, což by znamenalo další náklady na smluvní sankce za zastavení projektů. Je tak možné, že by televize nebyla schopná plnit své závazky, podotkl.
V roce 2028 pak veřejnoprávní televizi hrozí, že přijde o dalších 400 až 450 milionů korun, kterými v současnosti disponuje v rámci výjimky na odpočet DPH. Ta na konci příštího roku skončí.