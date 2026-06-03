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včera 15:38

Trump přiletí na summit NATO v Ankaře. Možná

Americký prezident Donald Trump se chystá přicestovat na summit Severoatlantické aliance, který se koná na začátku července v Ankaře. Píší to dnes turecká média s odkazem na své zdroje. Turecký ministr zahraničí Hakan Fidan rovněž potvrdil, že s Trumpovou účastí na jednání Turecko počítá.

Podle tureckých médií Trump účast na červencovém summitu potvrdil v telefonátu, který měl 20. května s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem. Summitu se obvykle účastní prezidenti či premiéři členských zemí NATO. Letos se koná 7. a 8. července v Ankaře.

"Pokud vím, tak ano, plánuje přijet," uvedl v úterý na otázku ohledně Trumpovy účasti na summitu v Ankaře šéf turecké diplomacie Fidan. I podle něj Trump vyjádřil svůj záměr přiletět na summit v rozhovoru s Erdoganem.

Od vstupu do úřadu v loňském roce Trump Severoatlantickou alianci několikrát kritizoval. Naposledy se tak stalo například kvůli postojí spojenců k jeho návrhu zřídit námořní misi pro Hormuzský průliv. Trump také evropské země NATO a Kanadu kritizoval za podle něj nedostatečné výdaje na obranu. Loni se alianční státy zavázaly do roku 2035 armádní výdaje zvýšit na nejméně 3,5 procenta HDP.

čtk, tb

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