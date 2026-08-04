Evropské státy pochválily Španělsko za reakci na události v Ceutě. Pár dní poté, co část evropských lídrů chtěla Španělsko vyhodit z Schengenu
Ministři vnitra států EU dnes pochválili Španělsko za rychlou reakci na situaci v Ceutě, kam minulý týden vstoupily z Maroka desítky tisíc lidí za jediný den. Po dnešním jednání prostřednictvím videokonference to uvedl irský ministr spravedlnosti a pro migraci Jim O´Callaghan, který diskusi předsedal. Podle španělského ministra vnitra Fernanda Grande-Marlasky ministři vnitra uznali, že odezva Madridu na situaci byla efektivní. Komisař pro migraci Magnus Brunner označil události za test odolnosti pro EU.
Neformální jednání se dnes uskutečnilo poté, co do Ceuty minulý týden přišly desítky tisíc migrantů z Maroka, uváděná čísla se liší. Migranti se o den později začali opět vracet. Marlaska dnes na tiskové konferenci řekl, že ze 72.000 lidí, kteří bez povolení přišli do Španělska v Ceutě, se jich vrátilo na 70.000. Ostatní chce Madrid vyhostit či vrátit do Maroka. Při pokusu se dostat do Španělska zemřelo 75 lidí, řekl Brunner s odkazem na sdělení Madridu.
Evropská unie je podle irského ministra sjednocená za Španělskem a ministři pochválili "rychle přijaté opatření", napsal na síti X. Události v Ceutě komisař Brunner označil na tiskové konferenci po jednání za test pro evropskou odolnost a bezpečnost hranic.
Podle Marlasky se ukázalo, že je klíčová spolupráce se zeměmi, ze kterých migranti pocházejí či přicházejí, například s Marokem. Marlaska se domnívá, že je nutné dále posílit potírání nelegálních organizací převaděčů, které se podle Madridu podílely na vzniku událostí z minulého týdne. Brunner roli Maroka ve vzniku krize nechtěl komentovat. Podle něj však k masivnímu příchodu migrantů přispěly dezinformace, které šířily převaděčské organizace ohledně nedávného rozhodnutí španělských soudů o navracení migrantů.
"Schengenský prostor nebyl narušen," prohlásil komisař Brunner. Připomněl, že se žádný migrant z Ceuty nedostal do Evropy. Podle eurokomisaře se státy na jednání shodly na několika bodech, a sice na plné implementaci nových migračních pravidel, na posílení spolupráce s třetími bezpečnými zeměmi, sousedy a partnery EU například prostřednictvím vízových dohod či podpory rozvoji a rychlejších návratech. Státy také chtějí posílit schopnost předvídat události jako ty v Ceutě a mít efektivnější nástroje na potírání převaděčských organizací. Některé státy, například Itálie, také zvedly otázku zrychlení budování návratových center v třetích zemí, což nově umožňují unijní pravidla.
Francouzský ministr vnitra Lazrent Nuňez pak řekl ve vystoupení pro francouzská média, že země EU odmítly snahu je rozdělit ohledně migrace. Poukázal, že již v uplynulých měsících výrazně klesal počet příchodů migrantů bez povolení. Podle něj je Francie ochotná podpořit působení unijní pohraniční agentury Frontex ve Španělsku, pokud o to Madrid požádá. Možnost posílit Frontex dnes zmínil i Brunner.
čtk, tb