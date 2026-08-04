Francouzští vyšetřovatelé prošetřují sebevraždy a pokusy o ně v úřadu premiéra
Prokuratura v Paříži zahájila předběžné vyšetřování několika sebevražd a pokusů o sebevraždu mezi zaměstnanci úřadu francouzského premiéra, napsal dnes deník Le Monde. Prokuratura tak zareagovala na podání jedné zaměstnankyně úřadu, která se také pokusila vzít si život. Podle ženy totiž úřad reagoval na její situaci netečností.
Vyšetřování se podle deníku týká nejméně dvou sebevražd a dvou pokusů o sebevraždu, které se staly od října loňského roku. Mezi případy je i žena, která se obrátila na justici. V podání tvrdila, že zaměstnavatel, tedy úřad šéfa francouzské vlády, neplnil své povinnosti ohledně ochrany jejího duševního zdraví.
Žena se pokusila o sebevraždu na jaře letošního roku na jednom z pařížských nádraží, nakonec ji ale zachránil kolemjdoucí. Podle advokátky Christelle Mazzaové její klientka dlouhodobě čelila pocitu, že je na pracovišti odsunuta na okraj. Nedostávala například pozvánky na schůze a jednání a její jméno bylo vymazáno z organizačního seznamu. Obrátit se na justici se žena rozhodla kvůli "kolektivní nečinnosti" vedení kanceláře vůči problémům zaměstnanců.
Podle stanice France Inter se atmosféra v úřadu šéfa vlády výrazně zhoršila v roce 2024 po rozpuštění Národního shromáždění. Vlády v dolní komoře nemají většinu a v Matignonském paláci se tak od voleb vystřídali už tři premiéři.
Úřad deníku Le Monde sdělil, že zahájil vnitřní šetření případů sebevražd a pokusů o ně. Dodal, že dbá na prevenci rizik vyplývajících z duševních problémů. Podle instituce už existuje analýza první sebevraždy z října loňského roku, podle které úřad nenese za čin odpovědnost.
Francouzští zaměstnavatelé čelí v posledních letech požadavkům ze strany veřejnosti a justice, aby brali větší ohledy na duševní zdraví zaměstnanců. Klíčový byl v tomto směru proces s vysokými manažery společnosti France Télécom, která při změnách firemní organizace v letech 2008 a 2009 zaznamenala velký počet sebevražd mezi zaměstnanci. Za nevybíravé zacházení se zaměstnanci dostali následně jeden rok podmíněného trestu vězení bývalý šéf firmy Didier Lombard a jeho zástupce Louis-Pierre Wenès. Tresty loni potvrdil nejvyšší soud.
čtk, tb