Další kolo v klíčové kauze dnešní Ameriky, totiž kdo může za zpackanou opravu jezírka ve Washingtonu, jestli Trumpem vybraná firma, nebo levicové spiknutí
Americký prezident Donald Trump ostře kritizoval federální prokurátorku Jeanine Pirrovou za to, že stáhla žalobu v případu údajného vandalismu poškození zrcadlového jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu. Prokurátorka podle Trumpových slov pod tlakem soudce "ztratila nervy" a "složila se jako deštník," uvedla v noci na dnešek agentura Reuters.
"Místo toho, aby se soudce zaměřil na pachatele, zaměřil se na ni a na její úřad, a já si myslím, že ztratila nervy. Nevím, co se to sakra stalo," tvrdil šéf Bílého domu.
Někdejší trojnásobný olympionik v kanoistice David Hearn čelil obvinění z poškození majetku poté, co se v červnu nově zrekonstruovaného jezírka dotkl.
Pirrová a její zástupce Michael Spence v pátek požádali soudce, aby žalobu Trumpovy administrativy proti Hearnovi zamítl. Podle nich je škoda na jezírku způsobena nekvalitní výstavbou, nikoli vandalismem.
"Pirrová udělala chybu. Jednalo se o vandalismus," řekl Trump a dodal, že je z Pirrové "opravdu zklamaný." Trump podle Reuters tvrdil, že záznamy z bezpečnostních kamer zachytily osoby, jak rozřezávají nově nainstalovaný hydroizolační materiál kolem bazénu. Dále argumentoval tím, že Pirrová, jeho blízká politická spojenkyně, měla v tomto případu pokračovat.
Trump zahájil rozsáhlou rekonstrukci jezírka krátce před oslavami 250. výročí založení Spojených států. Následné problémy s odlupováním barvy připsal vandalismu. Jezírko po napuštění zezelenalo kvůli řasám, správa parku kvůli tomu do vody nalila peroxid vodíku, poté se však barva začala odlupovat. V jezírku a jeho okolí bylo nalezeno několik uhynulých kachňat.
čtk, tb