Hnutí ANO v Praze povede Jan Hušbauer, nahradil odvolaného Ondřeje Prokopa
Výbor hnutí ANO schválil všechny kandidátní listiny do říjnových komunálních voleb včetně té pražské, na které je kandidátem na primátora současný člen městského zastupitelstva Jan Hušbauer. Na dotaz ČTK to dnes uvedl první místopředseda ANO a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Hušbauer nahradil dřívějšího pražského lídra hnutí Ondřeje Prokopa, který po článcích o nejasnostech kolem majetkových přiznání odstoupil z čela kandidátky i z místa předsedy pražské organizace.
"Kandidátky a kandidáti hnutí ANO jsou schváleni," uvedl Havlíček bez dalších podrobností. Kandidátky ANO navrhují místní organizace a finálně je musí podle stanov schválit výbor strany. Lhůta pro přihlášení kandidátů stran do komunálních a senátních voleb, které se budou konat 9. a 10. října, skončí v úterý v 16:00.
Původně měl do komunálních voleb v Praze vést kandidátku ANO Prokop, který ale koncem června po několika článcích v médiích o nejasnostech kolem svých majetkových přiznání a pořizování bytů odstoupil z čela kandidátky, postu předsedy pražské organizace a městští zastupitelé jej odvolali z funkce předsedy kontrolního výboru. V té ho nahradil právě Hušbauer.
Ten je kromě členství v celoměstském zastupitelstvu také místostarostou Prahy 4, kde je členem vedení radnice od roku 2019. Je bratrem bývalého záložníka fotbalové reprezentace Josefa Hušbauera.
Minulých voleb na pražských magistrát v roce 2022 se zúčastnilo 22 subjektů. Vyhrála je koalice Spolu, které se domluvila na koalici s Piráty a STAN. Hnutí ANO obsadilo druhé místo se ziskem 19,3 procenta hlasů a skončilo v opozici.
čtk, tb