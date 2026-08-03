Žaloba navrhuje pro exministra Blažka 6,5 roku vězení za bitcoinovou kauzu
Žalobkyně z Vrchního státního zastupitelství (VSZ) v Olomouci obžalovala kvůli bitcoinové kauze Tomáše Jiřikovského, exministra spravedlnosti Pavla Blažka, jeho tehdejší náměstka Radomíra Daňhela a advokáta Kárima Titze. Vyplývá to z vyjádření olomouckého vrchního žalobce Radima Dragouna a informací ČTK. Případ souvisí s darováním kryptoměny s pochybným původem v hodnotě téměř miliardy korun ministerstvu spravedlnosti od dříve odsouzeného drogového dealera Jiřikovského. Například pro Blažka žalobkyně požaduje trest 6,5 roku vězení.
čtk, tb