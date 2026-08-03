Státní kontroloři (z NKÚ) došli k tomu, že si státní statistici (z ČSÚ) nevymýšlí
Český statistický úřad při kontrole prováděné Nejvyšším kontrolním úřadem odstranil nedostatky ve svém účetnictví, a jeho účetní závěrka je tak v pořádku a spolehlivé jsou i jeho údaje pro hodnocení plnění státního rozpočtu. Pokud by ČSÚ údaje neopravil, měly by na účetní závěrku dopad v objemu 613 milionů korun a na údaje o plnění rozpočtu ve výši 75 milionu korun. Dnes to uvedl Nejvyšší kontrolní úřad.
Statistický úřad loni hospodařil s výdaji 1,34 miliardy korun. Z toho 81 milionů směřovalo na zajištění loňských voleb. Platy zaměstnanců a související platby si vyžádaly 763 milionů korun.
Kontrolní úřad zjistil porušení rozpočtových pravidel ve výši 3,9 milionu korun, protože ČSÚ neodvedl do státního rozpočtu nepoužité peníze z rezervního fondu ze dvou ukončených a finančně nevypořádaných projektů. "Vnitřní kontrolní systém ČSÚ byl v prověřovaných oblastech k datu skončení kontroly bez významných nedostatků, před začátkem kontroly však řadu systémových nedostatků neidentifikoval," stojí ve zprávě NKÚ.
Statistický úřad uvádí, že jeho základním posláním je vytvářet objektivní a ucelený obraz ekonomického, sociálního, demografického a environmentálního vývoje ČR a jejich jednotlivých částí. Každý měsíc zveřejňuje například údaje o inflaci, vývoji průmyslové nebo stavební výroby, čtvrtletně pak sleduje vývoj hrubého domácího produktu. Poskytuje ucelené statistické podklady hlavně pro potřeby státní a veřejné správy, samosprávy, podnikatelské sféry nebo například mezinárodních institucí. Rovněž zpracovává výsledky voleb a referend.
čtk, tb