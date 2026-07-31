Do Ceuty za den přišlo z Maroka na 60 tisíc migrantů, 34 lidí zemřelo
Přibližně 60 tisíc lidí se v nekontrolovaném proudu dokázalo od čtvrtka dostat do španělského města Ceuta na severu afrického kontinentu ze sousedního Maroka. Starosta města Juan Jésus Vivas uvedl, že se 34 lidí utopilo při snaze doplavat na španělské území.
Čtvrteční události španělský premiér Pedro Sánchez označil za narušení územní celistvosti své země. Oznámil, že Španělsko migranty vrátí do Maroka. Chaotické snahy o překonání hranice mezi Marokem a španělským městem stále pokračují, byť v menší míře. Maroko v uplynulých hodinách zpřísnilo kontrolu na své straně hranice. Někteří lidé se také začali z Ceuty vracet.
Počty migrantů, kteří se dostali do Ceuty z Maroka, se v posledním týdnu zvyšovaly na několik stovek denně, což vedlo k zahlcení tamního migračního centra. Nápor vyvrcholil ve čtvrtek. "Odhady mluví o tom, že v posledních hodinách přišlo na 60 000 lidí, což je 70 procent obyvatel Ceuty," dodal Vivas s tím, že situace je neudržitelná.
"Jedná se o útok a narušení územní celistvosti Španělska," uvedl v pátek v poledne šéf vlády Sánchez na tiskové konferenci v Ceutě. Podle něj situaci způsobily mafie, které se zaměřují na převaděčství a organizování nelegální migrace.
Zločinecké organizace podle něj rozšířily zaujatou interpretací nedávného rozsudku nejvyššího soudu, který ztížil navracení migrantů, kteří se do Ceuty dostávají po moři. Sánchez přislíbil další prostředky na udržení bezpečnosti a "zabezpečení soužití" v Ceutě. "Marocké úřady jsou ochotné spolupracovat na navracení (migrantů)," uvedl premiér s tím, že Španělsko chce lidi, kteří přišli do Ceuty, vrátit do sousední země.
Podle zpravodajů z místa do Ceuty z Maroka i v pátek mířily od brzkého rána stovky lidí. Mnozí příchozí tak museli přespat pod širým nebem v ulicích města. Podle agentury EFE se dnes dopoledne několik stovek migrantů začalo vracet do Maroka. Marocké úřady zpřísnily kontrolu nad částí hranice, u které se tísní tisíce lidí, kteří by ji mohli překročit. Někteří se střetli s marockou policií. Část lidí překonává námořní hranici. Právě při cestě po moři se za posledních 24 hodin utopilo nejméně 19 lidí, jejichž těla vyzvedla z moře španělská policie a pobřežní stráž.
Do Ceuty také zamířily armádní posily přislíbení vládou ve čtvrtek. Ministerstvo vnitra dnes příslíbilo policejní posily včetně plavidla, dronů a potápěčů. Aktivity v Ceutě jsou značně omezené, mnohé obchody a podniky neotevřely. "Jsou tu proudy lidí ze všech stran," řekla jedna místní obyvatelka stanici TVE.
Italský velvyslanec v Madridu Giuseppe Buccino Grimaldi musel na španělském ministerstvu zahraničí vysvětlovat výzvy italské premiérky Giorgii Meloni a dalších vládních politiků na obnovení hraničních kontrol se Španělskem. Italští vládní politici také nepřímo kritizovali, podobně jako španělská opozice, že Sánchezova vláda nechrání dostatečně hranice.
Vlády v Římě a Madridu zastávají velmi odlišné přístupy k migraci. Návrh na obnovu hraničních kontrol podpořila finská ministryně vnitra Mari Rantanen. Důslednější kontroly u hranice se Španělskem oznámil francouzský ministr vnitra Laurent Nuñez. Za nepřijatelé označila události v Ceutě předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen. Podle ní je Komise v kontaktu se Španělskem i Marokem.
Ceuta živelné přechody z Maroka zažila už dříve; nejhorší situace byla zřejmě v roce 2021, kdy do města za dva dny přišlo na 10 000 lidí. Madrid tehdy kritizoval Maroko, že kontrolu nad hranicí uvolnilo. Španělsko sousední zemi podezíralo, že tak činí proto, aby vyvinula na španělskou diplomacii nátlak ohledně Západní Sahary. V Ceutě a okolí za normální situace žije na 80 000 lidí. Město má se Španělskem pouze námořní a letecké spojení.