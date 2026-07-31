Macinka odvolal ředitelku Českých center
Ministr zahraničí Petr Macinka odvolal ředitelku Českých center Jitku Pánek Jurkovou. Novým šéfem instituce bude kariérní diplomat Ivan Jukl působil jako velvyslanec v Egyptě, předtím byl na postu v Helsinkách.
Jitka Pánek Jurková stála v čele Českých center od roku 2023. Macinka na páteční tiskové konferenci řekl, že resort nechce rušit žádné z Českých center, naopak vidí potenciál k rozšíření. Chce ale proměnit jejich efektivitu. Macinka už v minulosti instituci kritizoval. Na páteční tiskové konferenci řekl, že už nehodlá podporovat údajný politický aktivismus.
Od jmenování nového ředitele si slibuje novou koncepci Českých center. Jsou podle něj také nutné úspory a změna v rozložení financí. "Myslím, že je potřeba se podívat do útrob rozpočtu," řekl. Považuje za děsivé, že třetinu až 40 procent nákladů spotřebuje ústředí Českých center v Praze.
Právě zeštíhlení ústředí považuje Jukl za svůj primární úkol. Řekl také, že některá z center se podle něj plíživě proměnila do stavu, kdy se místo kulturní diplomacie začala věnovat kulturním válkám, což ministr považuje za nepřijatelné. Chce, aby se Česká centra znovu stala nástrojem české kulturní a veřejné diplomacie, soustředila se na podporu české kultury, vědy či byznysu a přispívala k dobrému jménu ČR v zahraničí. (jel)