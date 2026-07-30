Španělská vláda zrušila národní stav nouze kvůli požárům lesů, vysoké riziko však trvá dál
Španělský premiér Pedro Sánchez oznámil konec národního nouzového stavu, který vláda vyhlásila kvůli lesním požárům minulý týden v noci na pátek v provincii Ávila a v madridském regionu.
Sánchez ale zdůraznil, že kvůli vlně veder, která potrvá nejméně do neděle, vysoké riziko požárů trvá. Hasiči ve Španělsku nyní podle televize TVE dál pracují na uhašení asi deseti lesních požárů a bojují se čtyřmi novými, kvůli nimž bylo na severozápadě země u hranic s Portugalskem od středečního večera evakuováno přes 800 lidí.
Nové požáry vypukly ve středu v provinciích Zamora a León. "Nebezpečí bylo výrazně sníženo, ale opakuji, že riziko zůstává vysoké kvůli silným poryvům větru, které by mohly situaci zkomplikovat. Neočekáváme, že se dnes podaří oheň zcela dostat pod kontrolu," řekl k situaci v Zamoře tamní radní Mariano Rodríguez.
Požár v provincii Zamora vypukl ve středu odpoledne v chráněném přírodním parku Arribes del Duero a podle velitele místních hasičů Raúla de la Fuenteho, jehož dnes citoval deník El País, požár spálil už na 11000 hektarů. I k jeho rychlému šíření přispívá silný vítr, sucho a vysoké teploty vzduchu v nové vlně veder.
Španělsko od konce minulého týdne postihly nejrozsáhlejší lesní požáry v jeho moderní historii. Zničily na 50 000 hektarů v provincii Ávila a zhruba 28 000 hektarů v madridském regionu. Evakuováno kvůli nim bylo v těchto oblastech přes 60 000 lidí a dalších asi 30 000 kvůli nebezpečí nesmělo opouštět svou obec. Ve středu označila vláda tyto požáry za stabilizované a domů už se mohli vrátit téměř všichni evakuovaní.
V souvislosti s jedním z lesních požárů západně od Madridu, který začal 22. července v obci Almorox v provincii Toledo, byli zatčeni dva muži podezřelí z jeho neúmyslného založení, informují dnes místní média. Muži ve věku 51 a 42 let zřejmě požár způsobili tím, že prováděli svářečské práce, ačkoliv to bylo v tu dobu kvůli riziku lesních požárů už v místě zakázáno.