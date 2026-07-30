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včera 16:30

Řehka bude v senátních volbách kandidovat v Plzni s podporou hnutí STAN

Bývalý náčelník generálního štábu Karel Řehka bude v podzimních senátních volbách kandidovat v obvodu Plzeň-město s podporou hnutí STAN. Schválil to celostátní výbor Starostů a nezávislých, uvedla strana v tiskové zprávě. Hnutí STAN své kandidáty do Senátu představilo už v polovině června, oznámilo tehdy, že bude mít zástupce ve 13 obvodech. Osm z 11 končících senátorů bude za hnutí STAN svůj post obhajovat.

Jednapadesátiletý Řehka stál v čele armády od roku 2022, ve funkci skončil letos k začátku července. Vystřídal ho jeho dosavadní zástupce Miroslav Hlaváč. V Senátu by chtěl Řehka navázat na své profesní působení a věnovat se problematice obrany a bezpečnosti. "Vedení hnutí v armádním generálovi vidí hodnotově jasně ukotvenou osobnost a posilu, která má voličům co nabídnout," uvedli Starostové.

Kandidaturu v Plzni už oficiálně oznámil občanský demokrat Lumír Aschenbrenner, který v Senátu končí své druhé volební období. Vedle Řehky ho vyzve například náměstkyně plzeňského primátora Lucie Kantorová z ANO nebo komunista Jiří Valenta. Kandidaturu oznámila také například primářka pediatrického oddělení Daniela Pousková za hnutí Pro Plzeň.

Řehka uvedl, že svůj život zasvětil bezpečnosti, obraně a službě vlasti. "Naučil jsem se rozhodovat pod tlakem, nést odpovědnost za své kroky, naslouchat lidem a hledat řešení i v situacích, kdy žádná snadná cesta neexistuje. Chci své zemi dále sloužit a své zkušenosti využít ve prospěch spoluobčanů v Plzni i celé ČR," odůvodnil kandidaturu v tiskové zprávě Starostů.

Ve videu na síti X pak doplnil, že Plzeň je domovem jeho rodiny, přistěhoval se tam za svou ženou, poslankyní STAN Michaelou Řehkovou (dříve Opltovou). "Kandiduji jako nezávislý s podporou hnutí STAN. Této podpory si velmi vážím, svoje názory, odpovědnost ani svědomí ale žádné straně neodevzdávám," dodal.

Předseda hnutí STAN Vít Rakušan považuje Řehku za člověka pevných zásad a jeho zkušenosti a erudici v současné době za unikátní a nesmírně cenné. "Jsem velmi rád, že se na nás Karel Řehka s žádostí o podporu své senátní kandidatury obrátil, a ještě raději, že náš celostátní výbor tuto kandidaturu obratem schválil," uvedl v tiskové zprávě.

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