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včera 12:23

Nová strategie ministerstva zemědělství: porazit mnohem víc krav

 V Česku se loni porazilo 217.234 kusů skotu, nová strategie ministerstva zemědělství počítá se zvýšením porážek v ČR na kapacitu 370.000 kusů ročně. Novinářům to dnes řekl ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD). Zvýšení chce úřad dosáhnout zavedením druhých směn a plným využitím technologických rezerv jatek. Důležité je podle ministra také dokázat vykrmit skot za stejné peníze jako v okolních státech.

Domácí spotřeba hovězího klesla v roce 2024 na 9,1 kilogramu na osobu ročně, ještě v roce 1987 činila 30,7 kilogramu. Soběstačnost ČR v hovězím mase přitom přesahuje 120 procent. Problém podle Šebestyána představuje vysoká citlivost na cenu, oddělení chovu, výkrmu a zpracování i rostoucí vývoz. "Export živého skotu je často důsledkem ekonomických podmínek, zejména nízkých výkupních cen, které omezují rentabilitu výkrmu a vedou část chovatelů k prodeji skotu," řekl Šebestyán.

Cílem ministerské strategie je transformovat sektor na ekonomicky udržitelný model, který maximalizuje zisk na území ČR. V loňském roce se do zahraniční vyvezlo 94.200 tun živého skotu v hodnotě 9,5 miliardy korun. Resort chce proto zavést novou platbu vázanou na produkci specificky pro výkrm skotu určeného k porážce v ČR, což má podle Šebestyána motivovat k omezení vývozu.

Nezbytná je podle ministerstva také modernizace výrobních kapacit, zavádění nových technologií nebo zaměření podpory na maso s jasným původem, garantovanou úrovní životní pohody zvířat a kulinářským zhodnocením, jako je staření masa.

Ke konci loňského roku bylo v ČR evidováno podle ministerstva necelých 1,4 milionu kusů skotu, podobně jako v roce 2024. Výroba masa v loňském roce přesáhla 67.000 tun, meziročně klesla zhruba o 1500 tun.

čtk, tb

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