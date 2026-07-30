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včera 07:49

V noci zasahovala stíhačka F-16 proti objektu na východě Polska, ráno našli vojáci asi deset metrů velký kráter

Vojenský letoun F-16 byl v noci na dnešek vyslán k zásahu proti objektu letícímu na východě Polska, uvedla podle agentury Reuters polská armáda. V Lublinu a některých dalších obcích se na několik minut rozezněly sirény ohlašující letecký poplach, informovaly úřady. Někde lidé hlásili, že slyší hukot letícího objektu. Asi 45 kilometrů jižně od Lublina v poli objevili asi deset metrů veliký kráter, který zajistili a prověřují hasiči a policisté.

Armáda uvedla, že objekt se na radaru objevil ve 3:40, po několika minutách zmizel. Zřítil se u vesnice Tarnawa-Kolonia poblíž Lublina, místo následně lokalizoval vojenský vrtulník.

V noci na dnešek Rusko provedlo další rozsáhlý útok proti Ukrajině. Jeho cílem byla i místa na západě bránící se země.

čtk, tb

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