A Ukrajina zaútočila na další sklad Wildberries, "ruského Amazonu"
Ukrajinské drony v noci na dnešek zaútočily na logistické centrum ruského internetového prodejce Wildberries v Penzenské oblasti. Podle agentury TASS o tom informoval Oleg Melničenko, gubernátor tohoto regionu v Povolží. Na místě vypukl požár a jeden člověk je zraněný.
Dalších asi 200 osob záchranáři evakuovali.
Telegramový kanál Astra uvedl, že drony zasáhly logistické centrum Wildberries v obci Mastinovka na severozápad od Penzy. Jde podle něho o významný logistický komplex obsluhující Povolžský federální okruh.
Sklady Wildberries v různých částech Ruska jsou cílem ukrajinských útoků opakovaně. V noci na středu hořelo v centru této firmy v Rjazani.
Ukrajina internetového prodejce Wildberries zařadila na svůj sankční seznam s tvrzením, že pomáhá v zásobování ruské armády. Tato společnost bývá často označovaná za ruskou obdobu amerického internetového obchodu Amazon. V Rusku má dominantní postavení na trhu on-line obchodování.
čtk, tb