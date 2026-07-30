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včera 09:25

A Ukrajina zaútočila na další sklad Wildberries, "ruského Amazonu"

Ukrajinské drony v noci na dnešek zaútočily na logistické centrum ruského internetového prodejce Wildberries v Penzenské oblasti. Podle agentury TASS o tom informoval Oleg Melničenko, gubernátor tohoto regionu v Povolží. Na místě vypukl požár a jeden člověk je zraněný.

Dalších asi 200 osob záchranáři evakuovali.

Telegramový kanál Astra uvedl, že drony zasáhly logistické centrum Wildberries v obci Mastinovka na severozápad od Penzy. Jde podle něho o významný logistický komplex obsluhující Povolžský federální okruh.

Sklady Wildberries v různých částech Ruska jsou cílem ukrajinských útoků opakovaně. V noci na středu hořelo v centru této firmy v Rjazani.

Ukrajina internetového prodejce Wildberries zařadila na svůj sankční seznam s tvrzením, že pomáhá v zásobování ruské armády. Tato společnost bývá často označovaná za ruskou obdobu amerického internetového obchodu Amazon. V Rusku má dominantní postavení na trhu on-line obchodování.

čtk, tb

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