Vojtěch dá i příští rok na protidrogovou agendu dotace ve výši 415 milionů
Ministerstvo zdravotnictví počítá pro příští rok po přesunu protidrogové agendy s dotacemi 415 milionů korun pro poskytovatele služeb proti závislostem. Peníze by chtělo přesměrovat víc do prevence.
Při veřejném slyšení v Senátu o odpovědnosti státu za protidrogovou politiku to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Podpora tak bude stejná jako letos. Podle protidrogových expertů je částka nízká, služby jsou dlouhodobě podfinancované a potřeba by bylo k plnému pokrytí navíc 600 až 800 milionů korun.
"Už teď máme alokovány prostředky 415 milionů korun, které jsou potvrzeny a budou využity na dotace příští rok. Bude standardně rozjeto, započato dotační řízení. Rada vlády bude schvalovat na nejbližším zasedání priority pro dotační řízení," uvedl Vojtěch.
Protidrogová politika se od července přesunula z gesce premiéra Andreje Babiše (ANO) pod ministerstvo zdravotnictví. Experti to kritizovali, snažili se rozhodnutí kabinetu zvrátit. Obávali se mimo jiné oslabení agendy. Poukazovali na to, že resort zdravotnictví nedokázal dosud rozdělovat dotace sociálním službám.
Podle Vojtěcha se politika závislostí neoslabuje a jeho ministerstvo dotace bude rozdělovat stejně, jako to dělal úřad vlády. Převzalo také informační systém. "Chceme podporovat neziskové organizace. Stát nemá ty kapacity. My se bez nich neobejdeme," řekl Vojtěch. Podle něj je potřeba víc peněz přesměrovat do prevence.
Podle údajů z vládního webu letos úřad vlády rozdělil na protidrogovou politiku poskytovatelům dotace za zhruba 414,4 milionu korun. Příští rok by tedy suma měla být stejná. Bývalý národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil dnes v Senátu řekl, že tak chybí na politiku závislostí 600 až 800 milionů korun. Experti dlouhodobě poukazují na podfinancování.
Podle Matěje Hollana z Asociace poskytovatelů adiktologických služeb byla dosavadní jednání s ministerstvem zdravotnictví o dotacích po převzetí agendy konstruktivní. "Bylo slíbeno, že rozpočet bude zachován v současné výši. Neuděláme tedy ani ň navíc (rozšíření a rozvoj služeb)," uvedl Hollan.
Rada vlády by měla priority pro rozdělení dotací projednat 19. srpna. Předtím je má schválit vedení resortu zdravotnictví.